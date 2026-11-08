Evropa se zapojí do mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí

„Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas,“ prohlásil Barrot. Dodal, že zatím nemůže upřesnit, kdo bude Francii zastupovat, její účast je však podle něj jistá.
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Jeho slova zazněla v době, kdy italská premiérka Giorgia Meloniová tento týden v dopise kritizovala „neuspořádaný“ přístup evropských zemí při jednáních o Ukrajině a vyzvala Evropskou unii, aby jasně určila, kdo za ni mluví.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová mezitím v pátek zdůraznila, že Evropa musí být zapojena do jakéhokoli urovnání konfliktu.
Český prezident Petr Pavel již dříve varoval, že pokud se Evropa do jednání nezapojí, mohlo by dojít k rozhovorům „o nás bez nás“.
„V posledních týdnech se Evropané ozvali a americkým zprostředkovatelům dali najevo, že žádná diskuse o budoucnosti tohoto kontinentu nemůže opomenout naše očekávání a požadavky,“ pokračoval Barrot.
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Jednání v Abú Zabí by měla přispět k nalezení řešení války na Ukrajině, která trvá již více než čtyři roky od zahájení ruské invaze v únoru 2022.
Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.