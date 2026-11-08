Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropa se zapojí do mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí

Autor: ,
  15:27
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na návštěvě vojenské věznice...

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na návštěvě vojenské věznice Sajdnájá v Sýrii (3. ledna 2025) | foto: AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot (8. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...
18 fotografií
Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. To se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí, sdělil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Která z evropských zemí se dialogu zúčastní, však neupřesnil.

„Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas,“ prohlásil Barrot. Dodal, že zatím nemůže upřesnit, kdo bude Francii zastupovat, její účast je však podle něj jistá.

Rusko nás chce uvrhnout do blackoutu, napsal Zelenskyj. Spoléhá na podporu USA

Jeho slova zazněla v době, kdy italská premiérka Giorgia Meloniová tento týden v dopise kritizovala „neuspořádaný“ přístup evropských zemí při jednáních o Ukrajině a vyzvala Evropskou unii, aby jasně určila, kdo za ni mluví.

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová mezitím v pátek zdůraznila, že Evropa musí být zapojena do jakéhokoli urovnání konfliktu.

Český prezident Petr Pavel již dříve varoval, že pokud se Evropa do jednání nezapojí, mohlo by dojít k rozhovorům „o nás bez nás“.

„V posledních týdnech se Evropané ozvali a americkým zprostředkovatelům dali najevo, že žádná diskuse o budoucnosti tohoto kontinentu nemůže opomenout naše očekávání a požadavky,“ pokračoval Barrot.

Pavel nemá ambici být vyjednavačem o míru na Ukrajině. Nabízí zkušenosti z NATO

Jednání v Abú Zabí by měla přispět k nalezení řešení války na Ukrajině, která trvá již více než čtyři roky od zahájení ruské invaze v únoru 2022.

Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Polsko vyšetřuje sobotní střelbu v Krakově jako teroristický čin

Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...

Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin, napsala agentura PAP. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest...

8. listopadu 2026  11:43,  aktualizováno  15:47

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

Před domem v obci Ostrowiec Šwientokrzyski prohledávají byt střelce z Krakova....

Tři mrtví, které policie našla v domě střelce z Krakova, byli jeho rodiče a sestra. Oběťmi střelby jsou také Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou, řekl malopolský vojvoda...

8. listopadu 2026  9:56,  aktualizováno  15:46

Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Polským Krakovem znějí sirény, ozývají se výstřely. A najednou přibíhá policista. Svědci na videu zachytili dopadení podezřelého útočníka. Policisty ocenil například i premiér Donald Tusk. Při...

8. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  15:42

Jiný Josef Mašín. Jak vypadal americký sen legendárního odbojáře

Josef Mašín v USA, (prosinec 2025)

Fotograf Jiří Macht měl mimořádnou šanci nahlédnout do soukromí Josefa Mašína mladšího krátce před jeho smrtí. Mašína navštívil před několika měsíci u něj doma v kalifornské Santa Barbaře. Projel s...

8. listopadu 2026  15:30

Evropa se zapojí do mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na návštěvě vojenské věznice...

Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. To se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů...

8. listopadu 2026  15:27

Rusko hledá peníze do rozpočtu. Zvyšuje cla na alkohol z nepřátelských států

Láhve s alkoholickými nápoji v regálech supermarketu v ruské Samaře (5. května...

Rusové si za zahraniční whisky, rum nebo gin zřejmě brzy připlatí. Tamní vláda totiž výrazně zvýšila dovozní cla na alkohol ze zemí, které považuje za nepřátelské. Změna se týká i nápojů dovážených z...

8. listopadu 2026

Fanatický komunista, který zlikvidoval Baťu. Vyloučení z KSČ pak Kijonka obrečel

Premium
Stranická legitimace Josefa Kijonka.

Před 120 lety se narodil významný funkcionář KSČ a odborový předák Josef Kijonka, který po válce veřejně vystupoval proti Baťovi a stal se klíčovým mužem ve vedení znárodněného podniku. V 50. letech...

8. listopadu 2026

Zásah v Krakově obletěl svět. V Rozstřelu na iDNES.cz ho zhodnotí profesionál

Rozstřel
Veterán z Afghánistánu, bývalý šéf speciálního armádního útvaru SOG Lumír...

Nejen středoevropským regionem o víkendu otřásl útok v historickém centru Krakova, kde střelec zabil šest lidí a patnáct jich zranil. Další tři mrtvé našla posléze policie v jeho domě. Zásah...

8. listopadu 2026  14:52

Tati, tamhle střílejí po lidech. Promluvili lékaři, kteří spěchali v Krakově na pomoc

Policisté prohledávají místo činu den po střelbě v polském Krakově. (8....

Během střelby v Krakově se vyděšení kolemjdoucí skrývali v okolních obchodech. Někteří z nich považovali první výstřely za ohňostroj, jak popsali. Dvěma policistům, kteří v sobotu zastavili útok...

8. listopadu 2026  14:29

Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice

Cesta výtvarnice Aleny Foustkové vedla z ostravských Radvanic do kanadského...

Výtvarnice Alena Foustová se z ostravských Radvanic ještě za socialismu dostala do kanadského Toronta. V roce 1984 tam emigrovala se svým manželem přes zájezd do Jugoslávie s tehdejší Cestovní...

8. listopadu 2026  14:21

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Zlatý rok české animace. Hurvínek připíjí kutilům, Fíkovi i kouzelnému sluchátku

Hurvínek, Žeryk a Spejbl

Česká loutková a animovaná scéna letos prožívá mimořádné období plné kulatých výročí. Zatímco dřevěný rošťák Hurvínek slaví sté narozeniny a Krteček Zdeňka Milera už pomalu chystá svíčky na dort pro...

8. listopadu 2026  14:13

VIDEA TÝDNE: Střelba v Krakově, nepokoje u Kyjeva a blackout v Praze

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Také uplynulý týden přinesl dramatické události, které zachytily kamery. Nejvíc rezonovala střelba v polském Krakově, při které zemřelo šest lidí a dalších 15 je zraněných. Útok střelce a reakci...

8. listopadu 2026  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.