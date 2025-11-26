Evropští politici a také evropská média podle Zacharovové opakovaně podnikají informační útoky s cílem narušit politické urovnání.
Vícero evropských států považovalo původní 28bodový plán Spojených států na politické řešení války na Ukrajině za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů ale mírový plán doznal značných změn, podrobnosti ale nejsou známé.
|
Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny
Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 000 vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.