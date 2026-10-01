Nenecháme se znejistit hybridními útoky Ruska, prohlásil německý kancléř Merz

Podle Merze sleduje Rusko revizionistickou a imperiální politiku. Kancléř také vyzval k další podpoře Ukrajiny čelící ruské invazi a slíbil, že na Německo se napadená země může spolehnout.
„Nenecháme se hybridními útoky znejistit,“ řekl Merz v řeči, kterou pronesl na ceremonii v Münsteru a kterou z velké části věnoval bezpečnosti Evropy tváří v tvář agresivnímu Rusku.
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Připomněl srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle. U ukrajinských letadel se tam tehdy našel dron s výbušninou. Německo v této souvislosti obvinilo ruské tajné služby. „Nebezpečná eskalace“ je podle kancléře výrazem „rostoucí ruské bezradnosti“.
„Připravujeme se na další hybridní útoky, i na těžké. Pokud přijdou, pak stejně jako po Lipsku rychle a velmi jasně odpovíme,“ dodal Merz.
Moskva podle kancléře sleduje politiku „revizionistické a imperiální expanze“. Používá přitom i historický revizionismus, který podle Merze nelze ignorovat. Evropu vyzval, aby držela pohromadě. Vždy, když tomu tak nebylo, trpěly podle něj hlavně země na východě Evropy.
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Německo podporuje Ukrajinu, jeho podpora je ale i obranou vlastních hodnot, svobody a demokracie, prohlásil Merz. Rusko teď není podle kancléře připravené jednat o míru, nabídky odmítá. Německo proto bude Ukrajinu dál v obraně proti Rusku podporovat, protože bez německé pomoci by Kyjev musel přistoupit na „mírový diktát“. Hrozila by pak mimo jiné masová emigrace Ukrajinců na západ a destabilizace státu.
Před předáváním cen se kancléř v Münsteru setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a nizozemským premiérem Robem Jettenem. Na tiskové konferenci poté řekl, že Severoatlantická aliance slouží míru v Evropě. Rutte vyzval, aby Evropa byla ve střehu, protože se ji Rusko snaží neustále testovat hybridními útoky.
Mezinárodní cenu vestfálského míru, kterou ve čtvrtek Rutte v Münsteru za NATO převzal, udílí porota od roku 1998. Odkazuje se na vestfálský mír uzavřený v Münsteru a Osnabrücku, který v roce 1648 ukončil třicetiletou válku. Prvním nositelem ocenění se stal tehdejší český prezident Václav Havel.
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Mezi laureáty jsou také například francouzský prezident Emmanuel Macron, bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan či jordánský král Abdalláh II. Spolu s hlavní cenou se uděluje také cena pro mládežnické projekty, letos ji obdržela organizace socioMovens. Laudatio na ni přednesl rodák z Brna, kardinál Michael Czerny.