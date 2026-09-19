„Rusko udělá Evropě ze života peklo,“ vylíčil zdroj z Kremlu. Moskva podle něj považuje hybridní operace za způsob, jak Evropě oplatit její podporu Ukrajiny. Podle nejmenovaného představitele NATO jsou přitom tyto operace významnější, než by naznačoval rozsah dosavadních škod.
Evropa se potýká se stále širší škálou incidentů. Kromě podezření na sabotáže a žhářské útoky jde o útoky na kritickou infrastrukturu, kybernetické operace nebo narušování vzdušného prostoru.
A Moskva v posledních týdnech ukázala větší ochotu riskovat, že při jejích operacích zemřou lidé.