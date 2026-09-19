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Uděláme Evropě ze života peklo, plánuje Rusko. Obětí útoků může rychle přibývat

Ditta Stein
  14:35

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Německá policie zasahuje po sérii sabotáží u elektrárny ve Weisweileru v Severním Porýní-Vestfálsku. (7. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Rusko přitvrzuje v hybridních útocích na Evropu a stále častěji míří na obranný průmysl a logistiku spojenou s podporou Kyjeva. Moskva při svých operacích stále více riskuje a její útoky mohou přerůst v incidenty s civilními oběťmi, varují evropští představitelé.

„Rusko udělá Evropě ze života peklo,“ vylíčil zdroj z Kremlu. Moskva podle něj považuje hybridní operace za způsob, jak Evropě oplatit její podporu Ukrajiny. Podle nejmenovaného představitele NATO jsou přitom tyto operace významnější, než by naznačoval rozsah dosavadních škod.

Evropa se potýká se stále širší škálou incidentů. Kromě podezření na sabotáže a žhářské útoky jde o útoky na kritickou infrastrukturu, kybernetické operace nebo narušování vzdušného prostoru.

A Moskva v posledních týdnech ukázala větší ochotu riskovat, že při jejích operacích zemřou lidé.

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