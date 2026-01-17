Evropa se posunula doprava, centristé musí také, apeluje lídr evropských lidovců

  19:14
Předseda Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber apeluje na změnu přístupu. Ten má lépe odrážet současnou realitu. Je podle něj nutné, aby se středové evropské strany posunuly směrem k pravicovější politice. Mají více reagovat na obavy lidí z migrace či dopadů enviromentálních opatření. V opačném případě podle něj posílí populisté.
Předseda EPP Manfred Weber.

Předseda EPP Manfred Weber. | foto: Profimedia.cz

„Výsledek voleb se musí odrazit v politice. Brusel musí ukázat, že naslouchá občanům,“ řekl Weber v rozhovoru pro portál Politico. Přestože chce podle svých slov dál spolupracovat s tradičními partnery – socialisty (S&D) a liberály (Renew Europe) – zdůrazňuje, že i oni musí změnit přístup.

Již v minulosti se zvedla vlny kritiky, když EPP hlasovala po boku krajní pravice. Tu podpořila například v otázce zjednodušení pravidel deportací. Narušila tak tradiční spojenectví se socialisty a liberály. Ti tvrdí, že EPP zašla příliš daleko.

Weber se však hájí tím, že jeho cílem je zabránit populistům a euroskeptikům v růstu. Podle něj je nutné řešit témata, na kterých takové strany stavějí své kampaně. „Problémy můžeme řešit i v rámci středové politiky. Ať už se jedná o obavy z migrace, či ze ztráty pracovních míst v důsledku změn v průmyslu, musíme je brát vážně,“ míní Weber.

Kriticky bylo ze strany S&D a Renew Europe nahlíženo již dříve i na Weberovu snahu o spolupráci se stranou Bratři Itálie premiérky Georgie Meloniové. Ta bývá socialisty označována jako krajně pravicová. EPP tehdy podpořila do Evropské komise přes nelibost svých spojenců člena Bratrů Itálie Raffaela Fitta, kterému byl přidělen post komisaře pro soudržnost a reformy.

Podle Webera ale čas ukázal, že obavy ohledně Fitta byly zbytečné. Jak Fitto, tak i Meloniová dle něj prosazují pragmatickou politiku a snaží se hledat kompromisy. To žádá i od centristů.

