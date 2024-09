Vyhráli volby populisté? Kdepak, Evropané už nevěří tradičním stranám

„Krize jsou pro vlády obvykle dobré. Voliči se shromáždí kolem ‚vlajky‘. Stalo se to po 11. září, finanční krizi, zpočátku i za covidu. Dnes už ne,“ řekl ředitel agentury Forsa Manfred Güllner deníku The Wall Street Journal (WSJ). I za nedávným úspěchem Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku, Durynsku a Braniborsku proto může být ještě něco jiného, co se postupně prohlubovalo. Voliči už přestávají věřit, že tradiční politika dokáže něco změnit.

Důsledkem nedůvěry v politiky je tříštění a nemožnost sestavovat stabilní vlády. Vytrácí se i kontinuita. Voliči upřednostňují nové strany, které rychle vznikají, ale i zanikají.