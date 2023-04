Evropské námořnictvo by mělo hlídkovat u Tchaj-wanu, míní šéf diplomacie EU

Tchaj-wan „se nás týká z hospodářského, obchodního a technologického hlediska“, napsal Borrell. „Proto vyzývám evropské námořnictvo, aby hlídkovalo v Tchajwanském průlivu, a ukázalo tak závazek Evropy vůči svobodě plavby v této naprosto klíčové oblasti,“ napsal.

Před dvěma týdny Čína zahájila třídenní vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu - simulovala cílené údery a blokádu ostrova - v reakci na setkání tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen s předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym.

„Tchaj-wan je jednoznačně součástí našeho geostrategického okruhu, který má zaručit mír,“ uvedl v úterý Borrell ve svém projevu, kterým zahájil rozpravu o Číně v Evropském parlamentu. „Nejen z morálního důvodu je nutné akci proti Tchaj-wanu nutně odmítnout. Je to také proto, že by to pro nás bylo z ekonomického hlediska nesmírně závažné, protože Tchaj-wan má strategickou roli ve výrobě nejmodernějších polovodičů,“ dodal.

Borrell se tak vyjádřil poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zatažením Evropy do konfliktu mezi USA a Čínou o autonomii Tchaj-wanu. Macronovy komentáře po návštěvě Číny vyvolaly kritiku některých politiků v USA i uvnitř EU.

Šéf unijní diplomacie měl v polovině dubna vyrazit na třídenní návštěvu Číny, cestu však musel odložit kvůli pozitivnímu testu na covid-19.

Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Podle oficiální politiky „jedné Číny“ na ostrově neexistuje samostatná politická entita,Tchaj-wan ale od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.