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Až přiletí eurošáhed. Evropští generálové plánují údery v hloubi Ruska

Adam Hájek
  20:00

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Příslušníci ukrajinského 413. samostatného pluku bezpilotních systémů „Raid“ odpalují útočné drony dlouhého doletu FP-1 (16. srpna 2026) | foto: CTK / AP / Efrem Lukatsky ČTK

Válka na Ukrajině se změnila v soutěž, kdo komu dřív zdecimuje týl. Masivní nálety dronů a laciných střel s plochou dráhou letu pozorně sledují i evropské země NATO, které rozjíždějí obří investice do vlastních kapacit pro přesné údery na velkou vzdálenost.

Poláci zatím o svém dronu dlouhého doletu nechtějí moc mluvit. Ze střípků v odborných médiích se můžeme dohadovat, že stroj Fly Focus Striker má dolet až tisíc kilometrů, váží asi 140 kilogramů, bojová hlavice 40 až 60 kilo. Dron se údajně vyrábí ve dvou variantách: model s turbovrtulovým pohonem dosahuje rychlosti 180 kilometrů v hodině, tryskový model 325 kilometrů v hodině.

Poláci ho v létě ozkoušeli nedaleko Kyjeva (prý pod dohledem ukrajinských poradců) a už chystají sériovou výrobu. Ale to je jen šeptanda. Jisté je, že polský dron na začátku září prošel testy, během kterých přeletěl celé území Polska - pochopitelně bez bojové hlavice.

Už mě frustruje, jak se svých kolegů posledních čtyři a půl roku pořád ptám: Kde je evropský šáhed? Kde je evropský geraň?

vysoký úředník francouzského ministerstva ozbrojených sil Corentin Brustlein

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