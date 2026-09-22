Poláci zatím o svém dronu dlouhého doletu nechtějí moc mluvit. Ze střípků v odborných médiích se můžeme dohadovat, že stroj Fly Focus Striker má dolet až tisíc kilometrů, váží asi 140 kilogramů, bojová hlavice 40 až 60 kilo. Dron se údajně vyrábí ve dvou variantách: model s turbovrtulovým pohonem dosahuje rychlosti 180 kilometrů v hodině, tryskový model 325 kilometrů v hodině.
Poláci ho v létě ozkoušeli nedaleko Kyjeva (prý pod dohledem ukrajinských poradců) a už chystají sériovou výrobu. Ale to je jen šeptanda. Jisté je, že polský dron na začátku září prošel testy, během kterých přeletěl celé území Polska - pochopitelně bez bojové hlavice.
Už mě frustruje, jak se svých kolegů posledních čtyři a půl roku pořád ptám: Kde je evropský šáhed? Kde je evropský geraň?