Evropští lídři v úterý společně s nejvyššími představiteli Evropské unie vyzvali Washington, aby pevně trval na okamžitém příměří. V takovém případě by podle připravovaného návrhu stávající bojová linie sloužila jako základ pro budoucí mírové rozhovory, uvedla s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Moskva naopak příměří podmiňuje tím, že se Ukrajina vzdá i rozsáhlých území, které Rusko nekontroluje.
Připravovaný evropský návrh slibuje Ukrajině bezpečnostní záruky, fondy na opravu válečných škod a také cestu k rychlému členství země v Evropské unii. Plán, který předpokládá příměří a zastavení dalšího postupu vojsk, dále počítá s návratem všech deportovaných dětí na Ukrajinu a s výměnou vězňů. Následná jednání po klidu zbraní by se věnovala správě okupovaných území, ačkoli Evropa a ani Ukrajina by tyto regiony neuznaly jako ruské, poznamenal Bloomberg.
Válka na Ukrajině
Trump se chce v brzké době sejít v Budapešti s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby s ním jednal o mírovém řešení války na Ukrajině. Z aktuálních zpráv médií a výpovědí nejmenovaných amerických činitelů ale vyplývá, že schůzka se v dohledné době neuskuteční.
Jeden z důvodů je podle médií neochota Moskvy ustoupit od požadavků. Kreml uvedl, že o termínu summitu je předčasné hovořit, neboť je nejdříve potřeba pečlivých příprav, což zabere čas.
Lídři evropských zemí se v pátek setkají v Londýně na schůzce takzvané koalice ochotných, což je skupina zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. V britské metropoli je očekáván také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za Česko se jednání zúčastní prostřednictvím videokonference premiér Petr Fiala.
V Rusku zatím ke zprávám o nové evropské mírové iniciativě přistupují velmi skepticky: jeho hlavním cílem není ukončit válku, ale dostat Donalda Trumpa opět na stranu Kyjeva – obzvlášť po telefonátu s Vladimirem Putinem z minulého čtvrtka a následném bouřlivém jednání s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě.
„Zdá se, že Evropané pochopili, že pokud nezaujmou proaktivní postoj a neprojeví snahu dosáhnout míru, budou jednání probíhat dál bez nich. Proto je třeba předložit něco, co lze nazvat mírovým plánem. Uskutečnitelnost nehraje roli. Hlavní je uklidnit Trumpa, že Evropa (a Ukrajina) jsou pro míru,“ konstatuje žurnál Rossija v globalnoj politike.