Evropu rozděluje „zelená propast“. Bohatší lidé žijí blíže k přírodě, tvrdí studie

Život v zeleni se v některých evropských městech stává výsadou bohatých. Nová studie tvrdí, že lidé s vyššími příjmy častěji obývají městské části s lepším přístupem k přírodě. Rozdíly jsou přitom patrné také mezi jednotlivými evropskými regiony. Ukazuje se totiž, že západní a severské země sází na zeleň více než jižní a východní státy.
Evropě se zatím nedaří plně uplatnit princip 3-30-300, který představila Evropská unie v rámci své enviromentální politiky, informuje Politico s odkazem na novou studii, na níž se podílely Evropská komise a Kodaňská univerzita.

Toto pravidlo říká, že každý by měl ze svého domova vidět aspoň tři stromy, stromový porost by měl pokrývat 30 procent každé čtvrti a každý obyvatel by měl žít do vzdálenosti 300 metrů od parku, lesa nebo veřejných zahrad.

Realita je ale jiná. Pouze malá část Evropanů – 13,5 procenta – žije v oblastech, které odpovídají všem třem kritériím, vyplývá ze studie. Podle ní naopak 21 procent obyvatel v 862 analyzovaných evropských městech obývá místa, jež nesplňují ani jedno z těchto pravidel.

Z vize EU zatím dle šetření profitují především bohatší obyvatelé, kteří častěji žijí obklopeni přírodou. V Evropě tak vzniká „zelená propast“.

Výzkumníci rovněž zjistili, že města ležící na severu a západě kontinentu splňují standardy častěji než ta nacházející se v jižní a východní Evropě. Například obyvatelé Helsinek nebo Mnichova mají lepší přístup k zeleni než lidé žijící v Aténách nebo španělské Córdobě.

Jedním z možných vysvětlení může být, že jih Evropy musí kvůli suchému klimatu vynaložit k údržbě zeleně více prostředků. Stromy, parky a zahrady přitom mohou pomoci s intenzivními vlnami veder, které tyto regiony sužují.

