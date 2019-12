Svoboda médií chřadne, nejvíce v Evropě, tvrdí sdružení novinářů

18:29 , aktualizováno 18:29

Svoboda médií je ohrožena i v Evropě, kde za posledních pět let zavraždili 14 novinářů a to i ve Francii, Británii a Dánsku. Evropská komise by proto měla zřídit post komisaře pro média. Na kongresu v Paříži to uvedlo Sdružení evropských novinářů.