Evropa se otepluje nejrychleji, ubývá sněhu a ledovců, uvádí Copernicus

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem, loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty zhruba 95 procent světadílu. Rychlé oteplování v Evropě snižuje sněhovou a ledovou pokrývku, také ledovce ve všech evropských regionech zaznamenaly celkový úbytek hmoty, Island evidoval dokonce druhý největší úbytek ledovců v historii měření. Nadprůměrné teploty se týkají také Česka.

Tání ledovce Silvretta Glacier ve Švýcarsku | foto: ČTK

„Téměř celý region zaznamenal nadprůměrné roční teploty. V roce 2025 zaznamenaly subarktické Norsko, Švédsko a Finsko nejhorší vlnu veder v historii měření, kdy po 21 dní v kuse překračovaly teploty 30 stupňů Celsia i uvnitř samotného polárního kruhu,“ uvedl generální ředitel Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) Florian Pappenberger.

„Evropa je kontinentem, který se otepluje nejrychleji, a dopady jsou již nyní závažné,“ řekl Pappenberger. „Zpráva (o stavu klimatu v Evropě vypracovaná ECMWF, pozn. red.) z roku 2025 nabízí jasné a praktické poznatky, které podpoří politická rozhodnutí a pomohou veřejnosti lépe porozumět měnícímu se klimatu, ve kterém žijeme,“ dodal.

K oteplování Evropy podle strategické vedoucí pro klima v ECMWF Samanthy Burgessové přispívají změny povětrnostních podmínek, nižší znečištění vzduchu nebo například menší sněhová pokrývka. Nadprůměrné roční teploty zaznamenala podle expertů i většina území Česka.

Letošní březen byl čtvrtým nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

„Subarktická Fennoskandinávie zažila v červenci nejdelší vlnu veder v historii měření, která trvala tři týdny. Během tohoto období dosáhly a překročily teploty v blízkosti a uvnitř polárního kruhu 30 stupňů Celsia, přičemž maximum 34,9 stupně Celsia bylo naměřeno v obci Frosta v Norsku,“ stojí v prohlášení služby Copernicus, meteorologické služby Evropské unie. Fennoskandináve zahrnuje Skandinávii, Finsko, Karélii a poloostrov Kola.

Podle studie se zmenšuje oblast Evropy, kde se vyskytují zimní dny s teplotami pod bodem mrazu. Zmenšuje se také rozloha oblastí, které zaznamenávají alespoň 14 po sobě jdoucích mrazivých dnů, tedy takových, kdy je minimální teplota nula stupňů Celsia nebo nižší. Rozloha těchto oblastí se od roku 2020 zmenšila i v ČR.

Ubývá sněhu, přibývá požárů

Nadprůměrné teploty a podprůměrné srážky vedly k významnému úbytku sněhové a ledové pokrývky, uvedli experti. V březnu 2025 byla sněhová pokrývka v Evropě asi o 31 procent menší, než je průměr. Jednalo se o třetí nejmenší rozsah od začátku pořizování záznamů v roce 1983. Klimatické podmínky ovlivňují také vodní zdroje, asi 70 procent evropských řek mělo loni podprůměrný roční průtok. Z hlediska půdní vlhkosti se jednalo o jeden ze tří nejsušších roků od roku 1992, uvedli experti.

Horko a sucho přispěly k rekordní aktivitě lesních požárů v Evropě. Celkově shořela plocha o rozloze asi 1,034 000 hektarů a emise z lesních požárů dosáhly nejvyšší úrovně v historii měření. Zvláště silně bylo zasaženo Španělsko, na které připadala přibližně polovina emisí.

Rok 2025 byl třetím nejteplejším. Svět se blíží hranici stanovené Pařížskou dohodou

Obnovitelné zdroje energie pokryly loni podle expertů zhruba 46 procent evropské spotřeby elektřiny. Solární energie podle nich dosáhla rekordu s podílem asi 12,5 procenta. To podle Burgessové souvisí s nižším znečištěním vzduchu, díky němuž se tvoří méně nízkých oblaků, které odrážejí sluneční světlo. Na Zemi proto dopadá více slunečního záření.

Světové oceány absorbovaly přibližně 90 procent přebytečného tepla způsobeného emisemi skleníkových plynů zapříčiněných člověkem. Evropská část oceánů zaznamenala loni nejvyšší roční teplotu povrchu moře v historii měření, šlo o čtvrtý rok v řadě s rekordním oteplením. Podle vědců to má negativní dopad na biologickou rozmanitost. Podle Burgessové vyžaduje tempo klimatických změn naléhavější opatření. Nejedná se podle ní o hrozbu budoucnosti, ale o současnou realitu. Je potřeba zajistit, aby rozhodnutí vycházela z pevných vědeckých základů, uvedla.

Evropská unie se zavázala k rozsáhlé obnově ekosystémů, a to včetně obnovy nejméně 20 procent suchozemských a mořských oblastí do roku 2030 a všech ekosystémů, které to potřebují, do roku 2050.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Jan Cimický si léta pěstoval dokonalou image. Své převahy zneužil, tvrdí soud

Jan Cimický trvá na své nevině.

Mnoho let patřil mezi lékařské celebrity, čtvrt století byl spjat s psychiatrickou nemocnicí v Praze Bohnicích. Když chtěl prezident Miloš Zeman doktora Jana Cimického vyznamenat, vyšlo najevo, že...

29. dubna 2026  7:58

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:38

Evropa se otepluje nejrychleji, ubývá sněhu a ledovců, uvádí Copernicus

Tání ledovce Silvretta Glacier ve Švýcarsku

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem, loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty zhruba 95 procent světadílu. Rychlé oteplování v Evropě snižuje sněhovou a ledovou pokrývku, také ledovce...

29. dubna 2026  7:25

Trump před britským králem poprvé mluvil o Íránu. Řekl, že vojensky vyhrál

Britský král Karel III. na společné státní večeři s americkým prezidentem...

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této věci během...

29. dubna 2026  7:19

Jaké počasí přinesou tři zmrzlí? Meteorologové varují před extrémem

Rozkvetlé ovocné sady u Lhenic a Chelčic na Prachaticku a Strakonicku. (23....

Květen podle meteorologů přinese pomalé oteplení. Podle měsíční předpovědi by tři ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác neměli přinést další mrazy, jak varují pranostiky. Nevypadá to však ani na...

29. dubna 2026  7:15

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

29. dubna 2026  7:01

Karel III. volal v Kongresu po jednotě NATO a podpoře Ukrajiny. Varoval před zneužitím moci

Král Karel III. vystoupil před oběma komorami Kongresu jako druhý britský...

Britský král Karel III. jako teprve druhá hlava monarchie v historii vystoupil v Kongresu před oběma komorami zákonodárného sboru USA. Zdůraznil, partnerství mezi Evropou a Spojenými státy je...

29. dubna 2026

Hospodářská komora zvolí nové vedení, na jejím sněmu vystoupí i Schillerová

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory

Celostátní sněm Hospodářské komory ČR ve středu v pražské hale 02 Universum zvolí nové vedení komory. Na funkci prezidenta je nominován znovu Zdeněk Zajíček, který pozici zastává od roku 2023. Na...

29. dubna 2026  6:14

Tento týden hrozí vysoké riziko požárů. Kdo rozhodne o zákazu ohňů na čarodějnice?

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

Pálení čarodějnic je za dveřmi. Podle keltské tradice znamená noc z 30. dubna na 1. května přechod mezi temnou a světlou polovinou roku. Pokud chystáte velký oheň, nezapomeňte ho včas nahlásit a...

29. dubna 2026

Madrid přichází o duši. Turismus a drahé nájmy vytlačují malé podniky z centra

Slavnostní otevření nového sídla kavárny Café Central v Madridu. Kavárna se...

Turistický boom mění tvář španělského hlavního města. Z ulic mizí tradiční kavárny, obchody i místa spojená s kulturou, jako jsou třeba hudební kluby. Podle organizace COCEM zastupující menší a...

29. dubna 2026

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

29. dubna 2026

Dálniční známky pro elektromobily? Je to problém. Česko může přijít o hodně peněz

Premium
ilustrační snímek

Plán na zavedení dálničních známek pro elektroauta se ministerstvu dopravy zásadně komplikuje. Opatření, které je součástí programového prohlášení vlády a mělo od začátku příštího roku srovnat...

29. dubna 2026

