Konvenční válka v Evropě už není fantazií, varuje šéf evropské diplomacie

„Válka se určitě rýsuje kolem nás. Konvenční válka vysoké intenzity v Evropě už není fantazií,“ řekl Borell podle portálu Euroactiv na ekonomickém fóru v Bruselu.

Rusko podle něj „ohrožuje Evropu“ prostřednictvím války na Ukrajině a též hybridními útoky. „Válka nezačne zítra, ale nemůžeme popřít realitu,“ dodal.

Jeho slova jsou podle médií zatím nejexplicitnějším vyjádřením obav z konfliktu s Ruskem, který zatím šéf evropské diplomacie vyslovil. Přichází poté, co několik západních generálů, šéfů rozvědek a politiků varovalo, že Moskva se připravuje na válku s NATO.

EU se po invazi ruských sil na Ukrajinu postavila na stranu Kyjeva, jemuž začala dodávat vojenské prostředky na obranu. Evropští lídři v poslední době nicméně upozorňují, že evropský obranný průmysl nemá takové kapacity, jaké by ve světle ruského nebezpečí potřeboval, a přišli s některými návrhy řešení situace.

Podle Borella ale ne zcela dostatečnými. „Členské státy EU vytvořily Evropskou obrannou agenturu, ale nefinancovaly ji,“ uvedl. Zmiňuje nedostatek naléhavosti při hledání nových způsobů navýšení investic do obrany, i když evropská bezpečnost je v „existenční krizi“.

„Potřebujeme nový mezivládní finanční nástroj, srovnatelný s tím, který jsme vytvořili během finanční krize eurozóny,“ vyzývá.

Někteří evropští představitelé chtějí prostředky na obranu získat prostřednictvím společných obranných dluhopisů. Jiní, kteří nechtějí zvyšovat společný dluh, se vyslovili pro uvolnění pravidel bloku, takže by mohli z jeho rozpočtu financovat zbraně.

Představitel unie pro zahraniční věci připouští, že možný návrat amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu by mohl narušit dosavadní bezpečnostní pořádky. Trump prohlásil, že ty státy, které v NATO dost nepřispívají, by nechal napospas Rusku.

„Americký deštník, na který jsme se spoléhali od dob studené války, nemusí být stále otevřený,“ řekl Borrell. „Možná, v závislosti na tom, kdo vládne ve Washingtonu, se nemůžeme spoléhat na to, že nás Amerika ochrání,“ uzavřel.