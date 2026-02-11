Evropa skutečnou mocností? Vsaďme na konkurenceschopnost, burcuje Leyenová

  18:36
Evropa musí odstranit překážky bránící její konkurenceschopnosti, pokud se chce stát skutečnou světovou mocností, řekla europoslancům ve Štrasburku šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Ekonomickou sílu unie označilo za jeden z hlavních cílů také kyperské předsednictví Rady EU zastupující členské státy.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (11. února 2026)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (11. února 2026) | foto: AP

„Naše síla v celosvětovém měřítku se opírá o naši ekonomickou sílu,“ řekla von der Leyenová před europoslanci. Konkurenceschopnost je podle ní základem evropské ekonomické síly, ale také bezpečnosti a demokracie. V Evropském parlamentu připomněla obchodní dohodu s uskupením Mercosur a také s Indií. Síť spolehlivých partnerů označila za jeden z klíčových předpokladů konkurenceschopné Evropy.

Další důležitou oblastí je podle šéfky EK prohlubování jednotného vnitřního trhu. Komise podle ní příští měsíc navrhne vytvoření režimu, který umožní evropským společnostem fungovat mnohem jednodušeji napříč členskými státy. Problémem je podle ní také rozdrobenost evropských kapitálových trhů.

EU podepsala po 25 letech jednání dohodu s jihoamerickými zeměmi Mercosur

Třetí klíčovou oblastí je zjednodušování, doplnila von der Leyenová. Upozornila mimo jiné na takzvané omnibusy, tedy texty, které mají zjednodušit evropskou legislativu. „Je ale třeba se podívat na národní úroveň,“ uvedla šéfka EK. Legislativa členských států podle ní komplikuje život podnikatelům i vnitřní trh.

„Ekonomická síla a sociální spravedlnost jdou ruku v ruce, to je způsob, jak to v Evropě děláme,“ podotkla před europoslanci zástupkyně předsednictví Rady EU Marilena Raounová z kyperského ministerstva zahraničí. Odstranění překážek na jednotném trhu je podle ní cesta, jak pomoci evropským firmám, přitáhnout víc investic a zároveň zajistit společenskou soudržnost.

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patriotů pro Evropu (PfE) označil při rozpravě za jeden z klíčových problémů ceny emisních povolenek. Ivan David (SPD) z frakce Evropa suverénních národů (ESN) kritizoval takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu (Green deal) jako celek.

Ondřej Krutílek (ODS) z evropských konzervativců (ECR) pak ocenil snahy o zjednodušování, ty jsou však podle něj nedostatečné. „Potřebujeme, ať si vezmete mačetu a džungli evropských zákonů a zbytečných povinností osekáte,“ oslovil Komisi.

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

Podle Luďka Niedermayera (TOP 09) je avizované vytvoření režimu pro zjednodušení fungování firem ambiciózní úkol. Existují obavy, že bude návrh Komise příliš skromný, aby měl šanci projít, řekl před středeční debatou. Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených v souvislosti s takzvanými omnibusy vyzvala v úterý k většímu zjednodušování legislativy pro střední a malé podniky.

Konkurenceschopnost EU má být tento týden hlavním tématem dvoudenního neformálního summitu lídrů členských zemí na belgickém zámečku Alden Biesen. Ekonomickou sílu sedmadvacítky si Evropská komise stanovila jako jednu ze svých hlavních priorit pro toto funkční období. Klíčovým dokumentem, kterým se v úsilí o konkurenceschopnost řídí, je takzvaná Draghiho zpráva, v níž italský politik, ekonom a bývalý šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi popsal několik oblastí, kde Unie zaostává za světovými ekonomickými mocnostmi.

