Evropa se noří do chaosu. Bobtná široká nespokojenost a původně poklidná rebelie začala připomínat občanskou válku v ulicích, když se k ní rády přidaly kriminální bandy z imigrantských periferií. Nejen ve Francii, ale také v sousední Belgii, Španělsku či Itálii. Požár hněvu zasáhl skoro celý kontinent.
V celém evropském bloku už dosahuje veřejný dluh v průměru 83 procent HDP, v ohrožené Francii přesahuje 117 procent. Paříž se tak blíží situaci mnoha zemí jižního křídla eurozóny, které stály před lety za dluhovou krizí celého bloku.