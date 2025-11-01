Evropa nám brzy bude platit za čistý vzduch, prohlásil Lukašenko

  14:22
Evropa brzy bude muset Bělorusku platit za čistý a čerstvý vzduch, který produkují tamní mokřady a lesy. Prohlásil to běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Podle něj Evropa nemá žádné podobné přírodní zdroje.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (28. října 2025)

foto: ČTK

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (28. října 2025)
Berezinská biosférická rezervace v Bělorusku (17. dubna 2019
Berezinská biosférická rezervace v Bělorusku (17. dubna 2019
Berezinská biosférická rezervace v Bělorusku (17. dubna 2019
„Tohle je budoucnost,“ řekl prezident podle běloruské agentury Belta při návštěvě Berezinské biosférické rezervace. „Musíme si ji chránit. Nastane doba, kdy nám Evropa zaplatí za to, co chráníme. Za to, co nám dal Bůh.“

Lukašenko si postěžoval, že vítr odnáší běloruský čistý vzduch přes hranice. Evropa jej tak podle něj získává bez placení.

„Místo toho, aby platili, se nás snaží uškrtit sankcemi,“ poznamenal běloruský diktátor. „Ale to přejde. Už to přichází. Věřím, že přichází čas, kdy nám za to budou muset zaplatit.“

Litva bude sestřelovat pašerácké balony z Běloruska, oznámila premiérka

Evropské státy uvalily na Bělorusko sankce ještě před vypuknutím války na Ukrajině v souvislosti s podezřeními, že Lukašenko pronásleduje politické oponenty, falšuje volby a cíleně posílá za své hranice migranty. Další sankce Evropa přijala kvůli běloruské podpoře ruské invazi. Minsk popírá, že by se nějak do války zapojoval, a tvrdí, že EU chce Bělorusko i Rusko zničit.

Minsk v souvislosti s válkou od Moskvy získal taktické jaderné zbraně. Lukašenko prohlásil, že Bělorusko je vyměnilo za novější typy. Potvrdil též plány na prosincové rozmístění ruského raketového systému Orešnik na běloruském území.

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

„Chci, aby (Evropané) pochopili, že můžeme zaútočit, pokud se věci vyvinou špatným směrem. Sedneme si s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem, rozhodneme se a uskutečníme úder. Takže nevyvolávejte konflikt,“ varoval Lukašenko s tím, že Minsk o žádný nestojí.

1. listopadu 2025  12:06,  aktualizováno  14:48

Evropa nám brzy bude platit za čistý vzduch, prohlásil Lukašenko

Evropa brzy bude muset Bělorusku platit za čistý a čerstvý vzduch, který produkují tamní mokřady a lesy. Prohlásil to běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Podle něj Evropa nemá žádné podobné...

1. listopadu 2025  14:22

