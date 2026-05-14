Rozhodnutí politického uskupení následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany Andrise Sprúdse z Progresivních kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony, které minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
Siliňová vyzvala ministra k rezignaci s tím, že obrana proti dronům nezasáhla dostatečně rychle. Po ministrově demisi vybrala za jeho nástupce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise, ale bez konzultace s Progresivními, jimž toto křeslo ve vládě dosud náleželo.
Lotyšský ministr obrany rezignoval kvůli selhání protidronové ochrany
Progresivní ve středu po setkání svých poslanců s premiérkou a zákonodárci její strany Nová jednota vyzvali prezidenta Edgarse Rinkévičse, aby zahájil konzultace se zástupci všech parlamentních stran o vytvoření nové vlády. Třetí člen dosavadní koalice, Svaz zelených a zemědělců, připustil, že vláda fakticky padla. Opozice podle serveru Delfi avizovala, že předloží v parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu Siliňové.
Rinkévičs se podle dřívějších informací LSM chystal v pátek setkat se zástupci všech parlamentních frakcí. Lotyšsko si nemůže dovolit politickou nejistotu a nestabilitu, uvedl ve středu prezident na sociálních sítích podle lotyšské veřejnoprávní stanice.