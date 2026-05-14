Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů

Autor: ,
  11:39
Lotyšská středopravicová premiérka Evika Siliňová rezignuje, informovala ve čtvrtek veřejnoprávní stanice LSM, podle níž to znamená pád vlády pobaltské země. Děje se tak pět měsíců před plánovanými parlamentními volbami. Agentura Reuters o den dříve napsala, že vláda ztratila parlamentní většinu, protože jeden z koaličních partnerů, levicově orientovaná strana Progresivní, oznámila, že už nebude kabinet nadále podporovat.
Lotyšská premiérka Evika Siliňová. (28. května 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lotyšská premiérka Evika Siliňová na summitu Evropské unie v Bruselu. (26....
Premiér Petr Fiala vítá lotyšskou premiérku Eviku Siliňovou v Kramářově vile...
Nová lotyšská premiérka Evika Siliňová (15. září 2023)
Rozhodnutí politického uskupení následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany Andrise Sprúdse z Progresivních kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony, které minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.

Siliňová vyzvala ministra k rezignaci s tím, že obrana proti dronům nezasáhla dostatečně rychle. Po ministrově demisi vybrala za jeho nástupce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise, ale bez konzultace s Progresivními, jimž toto křeslo ve vládě dosud náleželo.

Progresivní ve středu po setkání svých poslanců s premiérkou a zákonodárci její strany Nová jednota vyzvali prezidenta Edgarse Rinkévičse, aby zahájil konzultace se zástupci všech parlamentních stran o vytvoření nové vlády. Třetí člen dosavadní koalice, Svaz zelených a zemědělců, připustil, že vláda fakticky padla. Opozice podle serveru Delfi avizovala, že předloží v parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu Siliňové.

Rinkévičs se podle dřívějších informací LSM chystal v pátek setkat se zástupci všech parlamentních frakcí. Lotyšsko si nemůže dovolit politickou nejistotu a nestabilitu, uvedl ve středu prezident na sociálních sítích podle lotyšské veřejnoprávní stanice.

