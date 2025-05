Pětapadesátiletý Nepálec strávil službou převážně pro západní dobrodruhy více než třicet let. V poslední době pozoruje stále rapidnější změny v podmínkách, které pod vrcholem Everestu panují.

„Můj zatím poslední výstup byl docela obtížný kvůli počasí. Za poslední dva tři roky je to tady všechno mnohem složitější. Není to jen o Everestu, ale o celém regionu. Kvůli změnám klimatu sníh rychleji odtává, lezení je pak náročnější a mnohem riskantnější,“ popisuje.

Ještě nedávno se podle něj mohli horolezci v druhém táboře až do prvního týdne v červnu spolehnout na vrstvu pevného ledu. „Nikdy jsme neviděli, že by tam touhle dobou tekly proudy vody. Teď v úterý při výstupu se tam ale jeden šerpa utopil. Já měl vodu po pás. Pokud to takto bude pokračovat, do deseti až patnácti let tady nebude žádný sníh,“ míní.

S rostoucím rizikem podle něj klesá počet šerpů, kteří jsou ochotni na riskantní expedice vyrážet. „A pokud to tady bude stále nebezpečnější, dobrodruzi z ciziny sem přestanou jezdit. Bez nich nebudou mít průvodci práci, nepálská vláda tak přijde o slušný zdroj peněz. Může to dojít až do stavu, kdy tady nebudou žádní šerpové,“ nastiňuje Rita temnou budoucnost tradičního místního povolání.

Na vlastní oči během své dlouhé kariéry pozoruje, jak se z kdysi čistokrevného dobrodružství stala zábava pro masy, píše list The New York Times.

„Před desítkami let všichni používali malé stany, dnes tady někteří mají luxusní obydlí. Jsou to obří dómy, kde se mohou horolezci zahřát, generátory tam dodávají proud. Kdysi jsme i několik dní lezli bez jídla, přežívali jsme na vodě. Dnes si klienti mohou poručit jakékoli jídlo a stejně si někteří z nich stěžují, že jim nechutná,“ smutní.

Soumrak šerpů pod Everestem

Někteří cizinci se podle něj na Everest nevypravují kvůli dobrodružství, ale hledají jen zábavu a „párty v horách“. „Pro horolezectví to není dobrý přístup,“ myslí si slavný šerpa. „My však vždy musíme mít na paměti hodnotu lidského života. Doprovodit klienta na vrchol by neměl být náš konečný cíl, ten leží až v bezpečném sestupu do základního tábora,“ popisuje.

K budoucnosti svého řemesla je skeptický. „V lezení nevidím žádnou budoucnost. Dám vám příklad: mého syna například nežádám, aby se stal šerpou nebo průvodcem. A synové a vnuci mých kamarádů rovněž nezvažují, že by na nás navázali. Šerpů bude nedostatek a horolezci se tak budou muset na vrchol dostat sami. Měli bychom je tedy co nejvíce pod vrchol dostávat třeba helikoptérami? Je to možné, pokud už šerpové nebudou, je to podle mě alternativa,“ dodává.

Nepálský horolezec poprvé vystoupil na Everest v roce 1994 jako průvodce komerční expedice a od té doby zdolává vrchol téměř každý rok. V některých letech vylezl dvakrát, například v letech 2023 a 2024.

Jeho nejbližším konkurentem v boji o rekord Everestu je nepálský šerpa Pasang Dawa, který na vrchol vystoupil 29krát – poslední pokus uskutečnil minulý týden. Rita celou svou kariéru tvrdí, že jsou jeho výstupy jen obyčejnou prací. „Jsem rád za rekord, ale rekordy se nakonec překonávají,“ řekl loni v květnu agentuře AFP. „Větší radost mám z toho, že mé výstupy pomáhají Nepálu k uznání ve světě.“