Z okupovaných Olešek odletěli evakuovaní obyvatelé. Část zamíří zpět na Ukrajinu

Evakuovaní obyvatelé, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska a nyní se mají přesunout na Ukrajinu.
Evakuaci umožnilo několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Příměří má kromě evakuace za cíl dopravit do odříznutého města humanitární pomoc. Jde o první takový počin za celou dobu této války.
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Olešky opustili evakuovaní obyvatelé. Na Ukrajinu zamířili přes Rusko a Bělorusko
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území.
Ukrajina se brání ruské invazi od roku 2022. Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Město sužuje nedostatek jídla, léků a pitné vody. V Oleškách dříve žilo na 24 000 obyvatel. Do nynější evakuace tam podle některých zdrojů zůstalo méně než 2000 lidí.