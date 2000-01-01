náhledy
Část Ruska zasáhly bleskové povodně. Sverdlovská oblast bojuje s následky víkendových bouří. Tisíce lidí se ocitly bez elektřiny, voda zaplavila silnice. Obyvatelé zasažených oblastí z místa prchají všemi způsoby, snaží se zachraňovat i své mazlíčky. Jak situace v Rusku vypadá, se podívejte ve výběru fotografií.
Autor: Donat Sorokin / Zuma Press , Profimedia.cz
Voda všude, kam se podíváš. Takový pohled se nyní naskytl obyvatelům Sverdlovské oblasti.
Autor: Irina Semenova / Sputnik, Profimedia.cz
Ural totiž minulý pátek zasáhly ničivé deště a bouřky.
Autor: Donat Sorokin / Zuma Press , Profimedia.cz
Tisíce lidí zůstaly bez elektřiny. Stoupající řeky zaplavily města i silnice.
Autor: Irina Semenova / Sputnik , Profimedia.cz
Složky se snaží obyvatele zaplavených oblastí evakuovat všemožnými způsoby.
Autor: Donat Sorokin / Zuma Press, Profimedia.cz
Voda zaplavila například město Krasnodarsk, které leží poblíž Černého moře.
Autor: Donat Sorokin / Zuma Press, Profimedia.cz
A víkendové bouře se nevyhnuly ani Moskvě, některé ulice v centru skončily zaplavené.
Autor: Donat Sorokin, TASS, Profimedia.cz