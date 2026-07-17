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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Autobusy...
SPD chybí ve zprávě o extremismu. Dva její autoři končí na ministerstvu vnitra
Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvedl to server Seznam Zprávy. Z ministerstva také odcházejí dva z...
Kamera zachytila atentát na oligarchu v Monaku. Nastražili ji tam sami pachatelé
Video zachycující atentát na ukrajinského podnikatele v Monaku zveřejnily nově bezpečnostní služby. Podle nich se jedná o klíčový důkaz, který se pachatelé pokoušeli neúspěšně zničit. Bombový útok se...
Trumpovi synové bohatnou na americké obraně. Pentagon i firmy se brání
Zatímco vláda Donalda Trumpa masivně investuje do obranných technologií, jeho synové Donald Trump Jr. a Eric Trump si v této oblasti vybudovali portfolio vlastních investičních aktivit. Někteří...
Hrad Petra Pavla po třech letech. Nová mlžítka, smí se na trávu, ježci zmizeli
Při pohledu třeba z Karlova mostu se nedá přehlédnout, protože tvoří velkou část ikonického panoramatu Pražského hradu. Stejně tak nešlo přehlédnout lešení, které ho zakrývalo. Oprava Ústavu...
Průtrž zaháněli uhrančiví Tata Bojs či ďábelský Moby. Jaký byl třetí den Colours
Nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava pokračoval v pátek s třaskající energií, i když ho komplikovalo počasí. Hlavní hvězdou byl pionýr elektronického soulu Moby. V Ostravě vystoupil poprvé.
Kvůli silnému větru evakuovali lidi z okolí hořící budovy ve Zlíně
Bouřka doprovázená silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně dvaceti lidí ze čtyř objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. V sobotu ráno se do...
Bitva s drony jako nová ruská reality show? Skvělá propaganda, ocenil Putin
Ruský prokremelský komik Michail Galustjan přišel s kuriózním konceptem pro ruskou reality show. Nazval ji vypovídajícím názvem „Bitva dronů“. Koncept předložil i ruskému prezidentovi Vladimiru...
Z brněnské zoo uletěl jeřáb. Zahlédli jsme divného ptáka, hlásí lidé
Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co...
USA hlásí sedmou noc úderů na Írán, ten odpověděl útoky na Kuvajt a Jordánsko
Írán uvedl, že americké útoky si vyžádaly nejméně tři oběti v provincii Hormozgán na jihu země. Teherán zaútočil na cíle v Kuvajtu, Jordánsku či Bahrajnu. Oblastní velitelství amerických sil na...
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Na Česko se ženou silné bouřky s větrem i kroupami. Kde si dát největší pozor?
V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí pro většinu území s výjimkou...
Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy
Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení...