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Evakuace i na lžíci bagru. Část Ruska pustoší bleskové záplavy

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  12:01
Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska... Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska...
Ural zasáhly ničivé povodně. Asijská Sverdovská oblast se přes týden potýká s bouřemi a vytrvalými dešti. Tisíce lidí se ocitly bez elektřiny, voda zaplavila silnice. Obyvatelé zasažených oblastí z místa prchají všemi způsoby, snaží se zachraňovat i své mazlíčky. Osvědčený způsob evakuace představuje lopata bagru.

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