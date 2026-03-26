Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

  14:01
Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Noelia Castillová se rozhodla, že ve čtvrtek podstoupí eutanazii kvůli duševním problémům, jež se u ní projevily poté, co byla hromadně znásilněna a následně se stala invalidní po pokusu o sebevraždu. Ve Španělsku jde o první případ eutanazie provedené kvůli psychickému stavu. A někteří se jí v rozhodnutí snažili zabránit.

Pětadvacetiletá Španělka byla v roce 2022 hromadně znásilněna. Kvůli otřesnému zážitku se Castillová pokusila spáchat sebevraždu, nejprve spolykáním léků, poté skokem z pátého patra. Pokus byl však neúspěšný a žena kvůli vážnému poranění míchy skončila upoutaná na invalidním vozíku.

S blízkými se před úkonem, který podstoupí v sociálně-zdravotním zařízení v Sant Pere de Ribes, rozloučila, zemřít si však přeje sama. „Matka mi řekla, že stejně jako mě viděla narodit se, chce mě vidět zavřít oči – a moje odpověď je ne. Nechci, aby mě viděla zavírat oči,“ říká Castillová.

Ochrnula při pokusu o sebevraždu. Španělka se nakonec domohla eutanazie

„Nesouhlasím s tím, ale vždycky budu stát při ní,“ uvedla její matka. Jiný postoj k žádosti o eutanazii však zaujal otec Noelie, který s dcerou vedl téměř dvacet měsíců trvající soudní spor. Jejímu rozhodnutí se snažil zabránit i proto, že žena trpěla již před tragickou událostí poruchou osobnosti, píše britská zpravodajská stanice LBC.

V únoru 2026 však Ústavní soud jeho žádost zamítl s tím, že „nedošlo k porušení základních práv“, a eutanazie může na přání Castillové proběhnout.

Žena podala žádost o provedení eutanazie v roce 2024. Učinila tak po dlouhotrvajících duševních i fyzických problémech, spojených s její invaliditou a pobytem v nejrůznějších sociálně-zdravotnických zařízeních.

„Obléknu si své nejhezčí šaty...“

„Chci zemřít důstojně. Obléknu si své nejhezčí šaty a nalíčím se; bude to něco jednoduchého,“ uvedla pro španělský kanál Antena 3. Ne všichni však měli pro takové rozhodnutí pochopení a někteří proti úkonu protestovali. „Nechci být pro nikoho příkladem, je to prostě můj život,“ cituje Castillovou španělský deník El Pais.

Zarytých odpůrců eutanazie výrazně ubylo, pro jsou už tři čtvrtiny Čechů

Její závěrečná slova vyjadřují úlevu: „Konečně se mi to podařilo. Snad si teď budu moct odpočinout.“

Španělsko legalizovalo eutanazii v červnu 2021 pro osoby starší osmnácti let s nevyléčitelnými nebo závažnými invalidními onemocněními, které si přejí ukončit svůj život.

