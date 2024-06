Bruselský otřes a Orbán na rozcestí. Jaké zápletky přinesou eurovolby?

Volební noc a první výsledky Volby začaly ve čtvrtek ráno otevřením místností v Nizozemsku, čtyřdenní maraton vyvrcholí v neděli, kdy se volí ve většině zemí sedmadvacítky. Poslední možnost hlasovat budou mít Italové, a to až do jedenácti hodiny večer. První předběžné výsledky z jednotlivých států lze očekávat v neděli po šesté hodině večerní, krátce po osmé pak dorazí odhady budoucího složení Evropského parlamentu. Ve 23:15 volební komise zveřejní výsledky, které budou zčásti založeny na tzv. exit polls. Současná šéfka Evropské komise, vysoce postavení bruselští činovníci a lídři jednotlivých frakcí posléze vystoupí se sérii projevů. Do pondělní jedné hodiny ráno by měly přijít finální výsledky voleb do Evropského parlamentu. Průběh voleb můžete sledovat v podrobné online reportáži. Výsledky v Česku i ostatních státech EU najdete přehledně ve speciálu iDNES.cz. Zdroj: Politico