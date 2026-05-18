Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kritéria Eurovize jsou satanistická, odmítl Lavrov návrat Ruska do soutěže

Autor:
  19:34
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Rusko se nevrátí do hudební soutěže Eurovize, protože se stala příliš „satanistickou“. Dodal, že preferuje její obnovenou obdobu z dob existence Sovětského svazu a východního bloku, tedy Intervizi. Šéf ruské diplomacie tak reagoval na slova šéfa Eurovize Martina Greena, že se Rusko teoreticky může soutěže zúčastnit.
Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Sergej Lavrov (20. ledna 2026) | foto: ČTK

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...
Bulharská reprezentantka DARA při svém finálovém vystoupení na Eurovision Song...
Bulharská interpretka Dara při svém finále Eurovision Song Contest 2026 ve...
Bulharská reprezentantka DARA při svém finálovém vystoupení na Eurovision Song...
103 fotografií

Šéf Eurovize uvedl, že vyloučení Ruska ze soutěže bylo založeno výhradně na chování ruské státní vysílací společnosti VGTRK, u níž se podle rozhodnutí Evropské vysílací unie nepodařilo prokázat nezávislost na Kremlu. Podle něj je proto teoreticky možné, aby se Rusko vrátilo, pokud by splnilo podmínky soutěže. Green tak vyvrátil veřejné přesvědčení, že pořadatelé v roce 2022 vyloučili Rusko kvůli jeho agresi vůči sousednímu státu.

Greenovo prohlášení podle Lavrova naznačuje, že nejenom evropští politici mluví o tom, zda mluvit s Ruskem, ale už i hudebníci. Přesto návrat do Eurovize odmítl.

„Jednoduše bychom nesplňovali kritéria, která dnes definují účastníky Eurovize a která, upřímně řečeno, nejsou ničím jiným než čirým satanismem,“ prohlásil podle agentury TASS Lavrov.

GLOSA: Vše při starém načančaném. Eurovize je kýčovité divadlo, opájející se sebou samým

Po vypuknutí války začali ruští představitelé obviňovat Západ ze satanismu. Konflikt na Ukrajině líčí jako svatou válku mezi silami zla a dobra, reprezentovanými Ruskem a jeho údajnými „křesťanskými hodnotami“. Zároveň ale využívají i muslimské čečenské jednotky, přičemž čečenský vůdce Ramzan Kadyrov obviňuje Západ též ze satanismu, ale z islámských pozic.

Rusko podle Lavrova dává přednost kulturním akcím, které reprezentují „tradiční hodnoty“. „Intervize se zrodila právě v kontextu tohoto druhu sjednocování tradičního umění zemí, které tvoří alianci BRICS,“ řekl Lavrov s odkazem na hospodářský blok, jehož současnými členy jsou Rusko, Čína, Indie a Brazílie.

Sovětský svaz spustil Intervizi v roce 1965 jako odpověď na Eurovizi. Nejprve probíhala v Československu, po krátké přestávce v Polsku, aby v roce 1980 zanikla, s výjimkou jednoho pokračování v roce 2008.

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Minulý rok Rusko akci obnovilo. Zúčastnilo se jí 23 zemí včetně zástupců Srbska. Moskva se chlubila, že v participujících státech žije dohromady 4,3 miliardy lidí, což je více než polovina populace Země. Letos soutěž proběhne v Saúdské Arábii.

Rusko se od roku 1994 pravidelně účastnilo Eurovize. V roce 2008 ji i vyhrálo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Svět je náchylný k novým pandemiím a ohrožuje ho i krize důvěry, míní WHO

Logo na budově ústředí Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě ve...

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox není svět ochráněn před propuknutím nových pandemií. V pondělí...

18. května 2026  19:04

Záminka k invazi? Kuba chystá úder na tři vybrané strategické cíle, tvrdí Američané

Premium
Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)

Kdo tu chystá invazi? Zatímco pozorovatelé spekulují, že prezident USA Donald Trump dřív nebo později nařídí únos kubánského exprezidenta Raúla Castra a potenciálně tím vyvolá válku obou zemí,...

18. května 2026

Bělorusko nacvičuje s Rusy použití jaderných hlavic. Není to hrozba, tvrdí

Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin v Moskvě (9. května 2026)

Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, oznámilo tamní ministerstvo obrany. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které na běloruském...

18. května 2026  10:33,  aktualizováno  18:57

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila dnes odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 18. hodiny byl provoz...

18. května 2026  17:21,  aktualizováno  18:28

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:17

Příliv nelegálních migrantů do EU se snížil o čtvrtinu, jejich vracení se moc nezlepšilo

Uprchlíci na hranici Srbska a Maďarska (září 2015)

Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024. Vyplývá to z nejnovější zprávy o stavu Schengenu, kterou v pondělí zveřejnila Evropská komise. Podle...

18. května 2026  18:11

Na dovolenou odletíte, uklidňují experti. Rafinerie zvedly produkci kerosinu

Doplňování paliva do letadla společnosti Wizz Air na britském letišti Luton (5....

S blížícím se létem a stále neukončenou válkou v Íránu rostou i obavy, zda kvůli nedostatku paliva nebudou aerolinky rušit lety do oblíbených dovolenkových destinací. Podle informací odborníků to...

18. května 2026

Přiznal krádež v deseti letech. Věznice mají napravovat, ne jen trestat, uvedl Pavel

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Smyslem trestní politiky by mělo být nejen potrestání prohřešků proti pravidlům, ale především náprava. Vězni mají dostat druhou nebo další šanci na návrat do společnosti. Prezident Pavel to v...

18. května 2026  17:53

Nahlédněte do budoucnosti iDNES.cz. Otestujte jako první novou aplikaci a získejte odměnu

Ilustrační obrázek

Chcete vědět, jak bude vypadat nová generace čtení zpráv, ještě předtím, než ji odhalíme světu? Vyvíjíme zbrusu novou mobilní aplikaci iDNES.cz a vy máte jedinečnou šanci dostat se k ní jako jedni z...

18. května 2026  17:39

Vláda kývla na novelu o ženách ve vedení firem. Hrozba pokuty od EU trvá

Ilustrační snímek

Vláda Andreje Babiše (ANO) podpořila novelu zákona o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Ta vychází z evropské směrnice, Česká republika ji měla zavést do konce...

18. května 2026  17:24

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Polsko vydá do Česka tři podezřelé ze žhářského útoku v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Polsko předá ke stíhání do Česka tři lidi zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Uvedla to v pondělí Česká televize (ČT) na základě vyjádření mluvčího českého...

18. května 2026  16:59,  aktualizováno  17:22

„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL). V pondělí to uvedla Kancelář prezidenta republiky. Pavel...

18. května 2026  16:44,  aktualizováno  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.