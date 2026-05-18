Šéf Eurovize uvedl, že vyloučení Ruska ze soutěže bylo založeno výhradně na chování ruské státní vysílací společnosti VGTRK, u níž se podle rozhodnutí Evropské vysílací unie nepodařilo prokázat nezávislost na Kremlu. Podle něj je proto teoreticky možné, aby se Rusko vrátilo, pokud by splnilo podmínky soutěže. Green tak vyvrátil veřejné přesvědčení, že pořadatelé v roce 2022 vyloučili Rusko kvůli jeho agresi vůči sousednímu státu.
Greenovo prohlášení podle Lavrova naznačuje, že nejenom evropští politici mluví o tom, zda mluvit s Ruskem, ale už i hudebníci. Přesto návrat do Eurovize odmítl.
„Jednoduše bychom nesplňovali kritéria, která dnes definují účastníky Eurovize a která, upřímně řečeno, nejsou ničím jiným než čirým satanismem,“ prohlásil podle agentury TASS Lavrov.
|
GLOSA: Vše při starém načančaném. Eurovize je kýčovité divadlo, opájející se sebou samým
Po vypuknutí války začali ruští představitelé obviňovat Západ ze satanismu. Konflikt na Ukrajině líčí jako svatou válku mezi silami zla a dobra, reprezentovanými Ruskem a jeho údajnými „křesťanskými hodnotami“. Zároveň ale využívají i muslimské čečenské jednotky, přičemž čečenský vůdce Ramzan Kadyrov obviňuje Západ též ze satanismu, ale z islámských pozic.
Rusko podle Lavrova dává přednost kulturním akcím, které reprezentují „tradiční hodnoty“. „Intervize se zrodila právě v kontextu tohoto druhu sjednocování tradičního umění zemí, které tvoří alianci BRICS,“ řekl Lavrov s odkazem na hospodářský blok, jehož současnými členy jsou Rusko, Čína, Indie a Brazílie.
Sovětský svaz spustil Intervizi v roce 1965 jako odpověď na Eurovizi. Nejprve probíhala v Československu, po krátké přestávce v Polsku, aby v roce 1980 zanikla, s výjimkou jednoho pokračování v roce 2008.
|
Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý
Minulý rok Rusko akci obnovilo. Zúčastnilo se jí 23 zemí včetně zástupců Srbska. Moskva se chlubila, že v participujících státech žije dohromady 4,3 miliardy lidí, což je více než polovina populace Země. Letos soutěž proběhne v Saúdské Arábii.
Rusko se od roku 1994 pravidelně účastnilo Eurovize. V roce 2008 ji i vyhrálo.