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Srážka autobusu s nákladním vlakem u Eurotunelu. Zraněných jsou dvě desítky

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  21:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

U vjezdu do Eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem. Zraněno bylo 19 lidí, provoz tunelu je přerušen. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života, uvedly francouzské úřady.

Provoz vlaků Eurostar mezi Francií a Británií byl v obou směrech přerušen, informovala francouzská televizní stanice TF1. Podle francouzských médií vezl autobus stavební dělníky.

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