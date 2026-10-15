Provoz vlaků Eurostar mezi Francií a Británií byl v obou směrech přerušen, informovala francouzská televizní stanice TF1. Podle francouzských médií vezl autobus stavební dělníky.
Připravujeme podrobnosti...
Provoz vlaků Eurostar mezi Francií a Británií byl v obou směrech přerušen, informovala francouzská televizní stanice TF1. Podle francouzských médií vezl autobus stavební dělníky.
Připravujeme podrobnosti...
Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...
Prezident Petr Pavel se vrátil z dovolené v Maroku. Do Prahy po kritice tentokrát nepřiletěl soukromým tryskáčem, ale linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Podle informací iDNES.cz se Pavel...
U vjezdu do Eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem. Zraněno bylo 19 lidí, provoz tunelu je přerušen. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života, uvedly francouzské úřady.
Odbory žádají úpravu návrhu úhradové vyhlášky na příští rok, aby umožnila růst platů a mezd v nemocnicích a zdravotnické záchranné službě (ZZS) nejméně o šest procent. Podle jejich výpočtu by bylo...
Úřady ve státě Queensland na severovýchodě Austrálie začaly vyšetřovat samostatné případy dvou pacientů, kteří v uplynulém týdnu zemřeli při čekání na lékařskou péči. Třiapadesátiletý muž, který...
Po srážce s vlakem zemřel ve čtvrtek večer řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku. Podle dosavadních informací nikdo z cestujících ve vlaku neutrpěl...
Rusko chce Ukrajinu rozdrtit a vynutit si její úplnou kapitulaci ještě letos v zimě tím, že vyřadí z provozu ukrajinský energetický systém a zcela připraví Kyjev, Charkov a Oděsu o vodu, elektřinu a...
Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Dva vládní představitelé řekli, že...
Slovensko oživuje dosud neaktivní fórum pro spolupráci s Moskvou, na němž se bude jednat mimo jiné o dodávkách ruského plynu a ropy a jaderného paliva nebo o zacházení s ruskými sportovci. Půjde o...
Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla, že co nejdříve uvolní na trh více než 20 milionů barelů nafty a veškerou ropu, které zbývají z rekordního uvolnění nouzových zásob slíbeného v...
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady...
Po hromadné nákaze salmonelou se provoz Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy postupně vrací do zaběhnutých kolejí. Tedy alespoň navenek. Některé děti totiž stále odmítají obědvat v...
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...