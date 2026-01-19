Zhruba 71 procent studentů v Evropské unii by pracovat mohlo, ale zaměstnání nebo brigádu nehledali. Většina tak spadala do tzv. nevyužité pracovní síly. Přes 3 procenta studujících bylo nezaměstnaných, práci tedy aktivně hledali.
Česko patří do skupiny zemí, ve kterých není běžné při studiu pracovat. Zaměstnaných bylo 9 procent. Přes 90 procent tvořilo nevyužitou pracovní sílu.
|
Studenti pracují zdarma nejen pro politiky. Někde za stáž sami platí
Nejvytíženější studenti žijí podle statistiky ve státech západní Evropy. V Nizozemsku pracují skoro tři čtvrtiny. Následuje Dánsko s 56 a Německo s necelými 47 procenty. Naopak výhradně na studium se soustředí v Rumunsku, kde pracuje méně než 3 procenta studujících. Řecko a Chorvatsko mají shodně okolo 6 procent.
Nevyužitá pracovní síla
neaktivní populace – lidé, kteří mohou pracovat, ale zaměstnání nehledají
Nejvyšší podíl nezaměstnaných studentů mají severské země. Ve Švédsku hledalo práci okolo 14 procent mladých obyvatel, ve Finsku 10 a v Dánsku celkem 9,5 procenta. Na opačném konci je opět Rumunsko a Chorvatsko, kde bylo méně než procento nezaměstnaných. Česko spolu s Maďarskem také spadalo s necelým procentem do skupiny zemí s nejnižší nezaměstnaností.
Nevyužitou pracovní sílu tvoří hlavně náctiletí ve věku mezi 15 a 19 lety. V nejmladší věkové skupině nepracuje přes 70 procent studentů.
|
Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění
S rostoucím věkem nevyužitá síla klesá a zároveň se zvyšují rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen. Mezi 20. a 24. rokem života nehledalo práci 31 procent žen a necelých 25 procent mužů. Zaměstnanost zůstává podobná, pracovalo okolo 20 procent studentů.
Rozdíly se s rostoucím věkem více prohlubují. Podíl žen mezi 25–29 lety, které nestudovaly a nepracovaly, tvořil více než 16 procent. Mužů ve stejné situaci bylo téměř 7 procent. Zaměstnaných bylo 62 procent žen a 72 procent mužů.
Statistiky rovněž ukazují, že ženy tvoří většinu studentské populace. Pokud nestudují, je méně pravděpodobné, že práci najdou nebo ji aktivně hledají, v porovnání s muži ve stejné situaci, uzavřel Eurostat.