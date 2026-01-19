Po přednášce na brigádu. Čeští studenti se do práce nehrnou, ukázal průzkum

  15:46
Studenti v zemích Evropské unie kombinují práci a školu. Nejvyšší podíl pracujících studentů má Nizozemsko. Na opačném konci se nachází Rumunsko. V Česku přes devadesát procent studentů práci nehledá. Ženy, které nestudují, mají menší šanci najít si práci v porovnání s muži, zjistil nejnovější průzkum agentury Eurostat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zhruba 71 procent studentů v Evropské unii by pracovat mohlo, ale zaměstnání nebo brigádu nehledali. Většina tak spadala do tzv. nevyužité pracovní síly. Přes 3 procenta studujících bylo nezaměstnaných, práci tedy aktivně hledali.

Česko patří do skupiny zemí, ve kterých není běžné při studiu pracovat. Zaměstnaných bylo 9 procent. Přes 90 procent tvořilo nevyužitou pracovní sílu.

Studenti pracují zdarma nejen pro politiky. Někde za stáž sami platí

Nejvytíženější studenti žijí podle statistiky ve státech západní Evropy. V Nizozemsku pracují skoro tři čtvrtiny. Následuje Dánsko s 56 a Německo s necelými 47 procenty. Naopak výhradně na studium se soustředí v Rumunsku, kde pracuje méně než 3 procenta studujících. Řecko a Chorvatsko mají shodně okolo 6 procent.

Nevyužitá pracovní síla

neaktivní populace – lidé, kteří mohou pracovat, ale zaměstnání nehledají

Nejvyšší podíl nezaměstnaných studentů mají severské země. Ve Švédsku hledalo práci okolo 14 procent mladých obyvatel, ve Finsku 10 a v Dánsku celkem 9,5 procenta. Na opačném konci je opět Rumunsko a Chorvatsko, kde bylo méně než procento nezaměstnaných. Česko spolu s Maďarskem také spadalo s necelým procentem do skupiny zemí s nejnižší nezaměstnaností.

Nevyužitou pracovní sílu tvoří hlavně náctiletí ve věku mezi 15 a 19 lety. V nejmladší věkové skupině nepracuje přes 70 procent studentů.

Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění

S rostoucím věkem nevyužitá síla klesá a zároveň se zvyšují rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen. Mezi 20. a 24. rokem života nehledalo práci 31 procent žen a necelých 25 procent mužů. Zaměstnanost zůstává podobná, pracovalo okolo 20 procent studentů.

Rozdíly se s rostoucím věkem více prohlubují. Podíl žen mezi 25–29 lety, které nestudovaly a nepracovaly, tvořil více než 16 procent. Mužů ve stejné situaci bylo téměř 7 procent. Zaměstnaných bylo 62 procent žen a 72 procent mužů.

Statistiky rovněž ukazují, že ženy tvoří většinu studentské populace. Pokud nestudují, je méně pravděpodobné, že práci najdou nebo ji aktivně hledají, v porovnání s muži ve stejné situaci, uzavřel Eurostat.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Rádia Impuls a RockZone mají nově ředitelku pro program a marketing Lenku Mahdalovou

Lenka Mahdalová je novou ředitelkou pro programy a marketing společnosti Londa

Společnost Londa, provozovatel rádií Impuls a RockZone mění strukturu vedení. V rámci optimalizace organizační struktury opustil post výkonného ředitele společnosti Miroslav Škoda. Do vedení...

19. ledna 2026

Radost z vyhnání medvěda paintballem byla předčasná. Přesunul se k sousedům

Medvěd se usadil pod domem v kalifornské Altadeně a ničil například i plynové...

Příběh medvěda, který skoro tři měsíce bydlel pod domem Kena Johnsona v kalifornské Altadeně, má pokračování. Krátce poté, co se podařilo šelmu vypudit pomocí paintballu a elektrické rohože, se...

19. ledna 2026  15:59

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  15:55

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:43

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

Premium
Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Agresivní kroky a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa nutí některé západní země hledat nové příležitosti u Číny. Kanadský premiér Mark Carney hovoří dokonce o „novém světovém řádu“. Do...

19. ledna 2026  15:35

Portál veřejných zakázek nefunguje. Zaútočili na něj hackeři

ilustrační snímek

Hackeři zaútočili na portál veřejných zakázek a vyřadili ho z provozu. Systém se ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nyní pokouší co nejdříve zprovoznit. Portál slouží pro sdílení informací pro...

19. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  15:30

Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině

Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...

Případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil, prohlásil prezident Petr Pavel v reakci na záměr neprodat zemi napadené Ruskem letadla k obraně proti dronům. Česko se...

19. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  15:14

Nedaleko brněnského centra hořel přízemní dům, dým byl vidět z dálky

Požár přízemní budovy v brněnské Francouzské ulici (17. ledna 2026)

Požár přízemního domu likvidovali hasiči v sobotu večer ve Francouzské ulici nedaleko centra Brna. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Shořela část nevyužívaného jednopodlažního objektu...

17. ledna 2026  18:03,  aktualizováno  19. 1. 14:47

Prezident Pavel jednal ve Vatikánu s papežem. Řešili válku na Ukrajině i Grónsko

Prezident Petr Pavel při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026)

Papež Lev XIV. přijal dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. S hlavou katolické církve prezident hovořil zejména o nynější geopolitické situaci. Poděkoval mu také za jeho podíl na...

19. ledna 2026  8:53,  aktualizováno  14:40

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Bruce Springsteen vystoupil na odloženém koncertu v Praze Letňanech. (15. 6....

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč USA a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů...

19. ledna 2026  14:39

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...

Premiér Andrej Babiš si v souvislosti se spory o Grónsko, které je autonomní součástí Dánska, ale chce ho pro USA získat prezident Donald Trump, pořídil za 15 tisíc korun glóbus. „Takový krásný,...

19. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  14:28

