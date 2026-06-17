Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Evropský parlament schválil návrh, který usnadní deportace nelegálních migrantů

Autor: ,
  13:22aktualizováno  13:40
Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území unie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Pro návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, hlasovalo 418 europoslanců z 666 přítomných. Proti se jich vyslovilo 218 a 30 se zdrželo hlasování.

Podle nařízení bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit členský stát EU okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady mají zároveň získat širší pravomoci při přípravě návratu. Lidé, u nichž hrozí útěk, odmítají spolupracovat nebo podle úřadů představují bezpečnostní riziko, by mohli být za určitých podmínek umístěni v detenčních centrech až na 24 měsíců s možností dalšího prodloužení.

O legalizaci žádá ve Španělsku už bezmála milion migrantů. Vláda čekala polovinu

Součástí schváleného návrhu je také možnost převážet migranty do takzvaných návratových center ve třetích zemích, pokud úřady již vydaly rozhodnutí o návratu. Tato zařízení by se nacházela v zemích, s nimiž by členské státy EU uzavřely příslušné dohody. Výjimku by tvořili nezletilí bez doprovodu.

Evropská komise předložila návrh nových pravidel letos v březnu jako součást snahy o zpřísnění migrační politiky EU. Cílem je zvýšit počet skutečně uskutečněných návratů lidí, kteří nezískali právo na pobyt v EU. Unie chce také omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Schválený text musí ještě formálně potvrdit Rada EU. Platit potom začne po zveřejnění v úředním věstníku EU.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který se srazil s lodí Čechů

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly...

17. června 2026  14:17,  aktualizováno  14:23

Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Česká vláda je pro posílení sankcí a přijetí dalšího, už dvacátého prvního sankčního balíčku vůči Rusku, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. „Evropská rada vyzve k posílení sankcí vůči Rusku,...

17. června 2026  5:15,  aktualizováno  14:22

Útočil na hlavu. Policie zpacifikovala muže, který v tramvaji napadl nezletilé chlapce

Agresivní muž v pražské tramvaji bezdůvodně napadl dva chlapce

Jízda tramvají se pro dva nezletilé chlapce v úterý změnila v horor. Dvojici bezdůvodně napadl 36letý muž, který hochy opakovaně udeřil do hlavy. Napadených se zastal další pasažér, od agresora...

17. června 2026  14:16

Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič

Hasiči, ilustrační snímek

Ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích se dnes dopoledne stala tragická událost. Při služebním výcviku se tam utopil hasič. Neštěstí už vyšetřuje také policie.

17. června 2026  11:49,  aktualizováno  14:14

Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO, letos na něm „tvrdě“ pracuje, řekl Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte vystupuje na tiskové konferenci před...

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje...

17. června 2026  11:49,  aktualizováno  14:05

Boj proti operní pěvkyni i nečekaný střet na severu. STAN prozradil jména do Senátu

Tisková konference před jednáním Poslanecké sněmovny. Na snímku Vít Rakušan...

Před šesti lety zažilo Česko volby do senátu v pandemii koronaviru, tedy bez kontaktní kampaně, bez mítinků. A s nečekaným vítězem. Ve studiu České televize usedl večer do vítězného křesla předseda...

17. června 2026  14:04

Konec poplatků za televizi a rozhlas přehledně. Jak bude rušení probíhat

Michal a Adéla dorazili na demonstraci se štíty, na nichž je logo České...

Poplatky za rozhlas a televizi se mají od příštího roku zrušit. Prosazuje to vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. I přes nesouhlas opozice, Senátu a prezidenta má vláda dostatek hlasů na protlačení...

17. června 2026  14:03

Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu

Součástí tiskové konference ke kratomu byla praktická ukázka služebních psů...

Opatření proti kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách, představil premiér a předseda ANO Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem...

17. června 2026  5:05,  aktualizováno 

Psal pro Gotta i Šmouly, punkery tím naštval. Nejvtipnější český textař slaví 60

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Lídr kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen patří k nejvýraznějším osobnostem české rockové scény posledních dekád. Napsal texty pro Karla Gotta nebo Michala Davida, je autorem vtipných textů Šmoulů i...

17. června 2026  13:54

Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od...

17. června 2026  13:18,  aktualizováno  13:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ostravští chirurgové jako první v zemi použili novou metodu léčby nádorů mozku

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava provedli ve spolupráci s radiology a...

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava jako první v republice úspěšně operovali unikátní laserovou termoablační metodou nádor mozku, při které se nežádoucí buňky ničí teplem pod dohledem...

17. června 2026  13:41

Evropský parlament schválil návrh, který usnadní deportace nelegálních migrantů

ilustrační snímek

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce...

17. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.