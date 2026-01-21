Největší operace svého druhu. Europol rozbil drogový gang, zapojilo se i Česko

Do akce se zapojili policisté z Česka, Belgie, Německa, Nizozemska, Polska a Španělska. Zatčeno bylo 85 osob, včetně dvou polských občanů podezřelých z vedení zločinecké organizace.
Většina zatčených pochází z Polska, ale pravděpodobně se do činnosti gangu zapojili i belgičtí a nizozemští státní příslušníci.
„Jde o zdaleka největší operaci, jakou jsme kdy provedli proti výrobě a distribuci syntetických drog,“ řekl Andy Kraag, vedoucí Evropského centra pro závažnou organizovanou trestnou činnost Europolu.
„Myslím, že je to skutečně masivní rána pro organizované zločinecké skupiny zapojené do obchodování se syntetickými drogami,“ dodal.
Podezřelou činnost ve spojitosti s tímto případem zaznamenala poprvé v roce 2024 polská policie. Ta si všimla zločinecké sítě dovážející obrovské množství legálních chemikálií z Číny a Indie.
Vyšetřování později ukázalo, že chemikálie byly přebalovány, nesprávně označovány a dále distribuovány po celé Evropské unii do laboratoří, které drogy vyráběly.
Česká policie už loni zadržela a obvinila osm Čechů a jednoho cizince při operaci s krycím názvem Pallets. Skupina podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové odebírala chemikálie, technologie a prekurzory od rozsáhlé organizované skupiny působící v několika zemích.
Jeden člen skupiny uzavřel dohodu o vině a trestu a byl odsouzen na pět a půl roku vězení. Ostatním, kteří už byli obžalováni, hrozí až osmnáct let odnětí svobody. Mluvčí to ve středu uvedla na dotaz ČTK.
Dodala, že se následně v minulých dnech podařilo ukončit fungování i samotného mezinárodního gangu, jak o tom informoval Europol. „Informace a důkazy získané při vyšetřování případu Pallets, které vedla Národní protidrogová centrála, přispěly k usvědčení členů této skupiny,“ dodala mluvčí.
Europol oznámil, že touto operací pátrání po dalších podobných organizacích nekončí. „Tento gang je jeden z největších distributorů. Ale není jediný. Takže hledáme další,“ uvedl Kraag.