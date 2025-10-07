Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc korun, mnozí z nich se ne vždy dostaví do práce a zjistit to není jednoduché. Proti netransparentnosti se postavil Francouz Alex Monetón a vytvořil webovou stránku, která docházku na hlasovaní mapuje.
Poslanci na prvním zasedání nově zvoleného europarlamentu ve Štrasburku.

Poslanci na prvním zasedání nově zvoleného europarlamentu ve Štrasburku. | foto: Jean-Francois BadiasReuters

Webová stránka nese název WhereIsMyMEP.eu. Z českých europoslanců jsou pomyslnými premianty v této docházce Luděk Niedermayer (TOP 09) a Ondřej Krutílek (ODS), jejichž docházka přesahuje hranici 99,5 procent. Naopak na chvostu se nachází Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), s necelými 69 procenty. Sekunduje jí Markéta Gregorová (Piráti), která se hlasovala v necelých 72 procentech případů.

„V EU je spousta veřejných informací, ale je neuvěřitelně těžké je najít,“ citoval belgický server Monetóna, který žije ve francouzském Nice. „Volíme poslance Evropského parlamentu a vlastně ani nevíme, co budou dělat v příštích několika letech. A zdá se, že se nad tím nikdo ani nezamýšlí,“ dodal. Podle svých slov chtěl vytvořit nástroj, který by občanům umožnil zjistit, zda se jejich europoslanec dostavuje na hlasování, či nikoli.

Na webových stránkách lze vyhledat konkrétního europoslance a zjistit, kolika hlasování se účastnil. „Jedinou informaci, kterou občané mají o tom, zda se jejich europoslanec do EP dostavil, či nikoli, je to, zda volil. Takže jsem to srovnal takto: volit znamená dostavit se,“ uvedl Monetón. Zdržení se hlasování se počítá jako přítomnost, když někdo nehlasoval, je to nepřítomnost.

Francouz rovněž sestavil žebříček těch nejvíce aktivních a naopak i těch na opačné straně. Hlavním závěrem podle něj je, že mnoho poslanců EP se zasedání skutečně účastní, přes 400 se jich zúčastnilo nejméně 90 procent zasedání. Prvních deset europoslanců v žebříčku bylo dokonce přítomno v 99,9 procenta nebo 99,8 procenta.

„Zajímavé je, že šest poslanců v první desítce jsou Francouzi. Zároveň tři poslanci v nejhorší desítce jsou Němci, což mě docela šokovalo,“ dodal Monetón.

Německá europoslankyně Sibylle Bergová s nejnižším skóre byl přítomna pouze v 18 procentech. „Není to kritika, ale jsem překvapen. Nedostavují se a myslím, že si zasloužíme vědět, proč,“ uvedl autor webové stránky.

Jak zdůraznil, někteří mají oprávněné důvody. Například jedna nizozemská europoslankyně ho kontaktovala s tím, že má rakovinu prsu a nemůže se účastnit zasedání. „Ze stránek jsem ji tedy vymazal,“ uvedl.

„Europoslanci si výkon svého mandátu organizují sami. Jejich přítomnost v jednacím sále se může lišit, protože mohou mít souběžné aktivity, zasedání politických skupin, pracovních skupin, národních delegací či výborů spolu s některými plenárními skupinami,“ sdělilo serveru Brussels Times tiskové oddělení europarlamentu.

