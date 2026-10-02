„To, co se děje v Oleškách na Ukrajině, je děsivé. Civilisté uvázli v ruském obležení bez přístupu k jídlu, léčivům, pitné vodě či k základní péči,“ uvedla belgická politička, která má v exekutivě Evropské unie na starosti otázky spojené s humanitární pomocí.
Pomoci místním lidem podle ní musí jednoznačně Rusko. „Rusko jako okupační mocnost má podle mezinárodního práva jasné závazky: civilisté musí být ochráněni a přísun humanitární pomoci zajištěn,“ prohlásila komisařka.
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Ukrajinské drony dopravily do okupovaného města Olešky čtyři tuny potravin a léků
Olešky leží několik kilometrů od města Cherson, od něhož je odděluje řeka Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskou obranou. Ukrajina viní Rusko z blokády Olešek a ministr zahraničí Andrij Sybiha v září vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo na Moskvu tlak, aby se do města dostala humanitární pomoc a civilisté mohli být evakuováni.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uvedl, že Rusko dosud nereagovalo na jeho snahu zajistit humanitární evakuační misi, o kterou usiluje měsíce.
Kreml minulý týden připustil, že Olešky mají závažné problémy s dodávkami potravin a léků, ale tvrdí, že ruská armáda pracuje na jejich vyřešení.