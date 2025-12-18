Zastrašování, agenti a 155 letů do Moskvy. Stínohry kolem ruských aktiv

Autor:
  14:16
Belgičtí politici a vedoucí finančníci čelí zastrašovací kampani ruských zpravodajských služeb, upozorňují evropské zpravodajské agentury. Cílem jsou zejména klíčové osoby úřadu Euroclear kvůli rozhodnutí o využití zmrazených ruských aktiv pro Ukrajinu. Portál The Brussels Times také upozorňuje na podezřelé cesty francouzského zaměstnance Euroclear do Ruska.
Budova Euroclear v Bruselu (17. prosince 2025)

Budova Euroclear v Bruselu (17. prosince 2025) | foto: ČTK

Budova Euroclear v Bruselu (16. prosince 2025)
Budova Euroclear v Bruselu (16. prosince 2025)
Belgický premiér Bart De Wever (18. prosince 2025)
Belgický premiér Bart De Wever diskutuje s dalšími evropskými lídry na summitu...
9 fotografií

Belgie se stala cílem zastrašovací kampaně ruských zpravodajských služeb zaměřené na politiky a finančníky, kteří rozhodují o zmrazených ruských aktivech. Podle evropských úřadů je cílem přesvědčit zemi, aby zablokovala využití 185 miliard eur pro Ukrajinu. „Určitě se zabývají taktikou zastrašování,“ uvedl evropský úředník pro deník The Guardian.

Útoky se soustředí zejména na vedení společnosti Euroclear, depozitáře zmrazených ruských aktiv. Generální ředitelka Valérie Urbainová a další manažeři si najali bezpečnostní agentury po tom, co jim belgická policie odmítla poskytnout ochranu. Urbainová v profilovém rozhovoru pro deník Le Monde uvedla, že je již více než rok doprovázena bodyguardem.

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

EU chce půjčit Ukrajině 90 miliard eur zajištěných zmrazenými ruskými aktivy. Rusko ale veřejně varovalo, že využití těchto aktiv by bylo rovnocenné krádeži, a jeho centrální banka uvedla, že v rámci řízení před ruskými soudy požaduje od Euroclearu náhradu škody ve výši 230 miliard dolarů.

Belgie vyjádřila obavy ohledně legality tohoto plánu a tvrdí, že s ním bude souhlasit pouze v případě, že bude mít záruky, že Euroclear bude plně odškodněn, pokud Rusko úspěšně zažaluje o své peníze.

Nenechte Kyjev sáhnout na zmrazené ruské peníze, tlačí USA na Evropu

Belgický premiér Bart De Wever upozornil na rizika. „A kdo věří, že Putin klidně přijme konfiskaci ruských aktiv? Moskva nám dala najevo, že pokud se dotkneme peněz, pocítíme následky až do konce věků,“ řekl.

Podle ekonomů je půjčka klíčová pro udržení válečného úsilí Ukrajiny v letech 2026 a 2027. Ekonomka Nataliia Shapovalová z KSE Institute uvedla, že země bude potřebovat 50 miliard dolarů externího financování, přičemž přislíbena je jí dosud pouze polovina.

Rusko neprohraje, bylo by to nežádoucí, aktiva dostane zpět, řekl belgický premiér

Bez podpory EU by byl Kyjev pravděpodobně nucen snížit rozpočty na obranu. „Potřeba nového mezinárodního financování je absolutně kritická,“ dodala.

Portál The Brussels Times také nedávno napsal, že francouzský zaměstnanec Euroclear podnikl mezi lety 2015 a 2024 až 155 letů do Ruska.

Evropa zaklekla na Belgii. Rusové se bojem o své zmražené miliardy skvěle baví

Euroclear zdůraznil, že muž nemá přístup k zmrazeným ruským aktivům a že cesty byly soukromé. „Byl záměrně držen stranou. Vždy jsme se ptali, zda není dvojitým agentem,“ řekl pro The Brussels Times interní zdroj.

V létě 2024 navíc tentýž zaměstnanec pozval generální ředitelku Urbainovou do Ženevy, aby s ní a dvěma muži, údajně ruskými zpravodajskými důstojníky, projednával právě otázku ruských aktiv, což Urbainová a další manažeři odmítli.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

Aktualizujeme
Belgický premiér Bart De Wever diskutuje s dalšími evropskými lídry na summitu...

Od našeho zpravodaje v Bruselu Lídři Evropské unie ve čtvrtek rozhodují o finančním přežití Ukrajiny. Hlavním bodem je plán na využití zmrazených ruských aktiv k zajištění „reparační půjčky“ ve výši alespoň 90 miliard eur. Dorazil...

18. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  14:19

Zastrašování, agenti a 155 letů do Moskvy. Stínohry kolem ruských aktiv

Budova Euroclear v Bruselu (17. prosince 2025)

Belgičtí politici a vedoucí finančníci čelí zastrašovací kampani ruských zpravodajských služeb, upozorňují evropské zpravodajské agentury. Cílem jsou zejména klíčové osoby úřadu Euroclear kvůli...

18. prosince 2025  14:16

RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny

65 % Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Spojení dabingu, 3D a více než tříhodinové délky zosobňuje pro řadu diváků trojnásobnou újmu, ale v případě filmu Avatar: Oheň a popel má české znění alespoň jednu zásluhu. Zazvoní v něm totiž jediný...

18. prosince 2025

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:43

„Historický okamžik“. Naše systémy Patriot jsou plně připravené, hlásí Polsko

Slavnostní ceremonie v Polsku, na které byla oznámena plná bojová připravenost...

Polská jednotka vyzbrojená protiraketovými systémy Patriot americké výroby dosáhla plné připravenosti, oznámil ve čtvrtek polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Současně se tím podle...

18. prosince 2025  13:42

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

18. prosince 2025  13:40

Biden? Nejhorší. Reagan? Můj fanoušek. Trump doplnil chodník slávy popisky

Donald Trump opatřil Prezidentský chodník slávy popisky pod portréty svých...

Americký prezident Donald Trump opatřil takzvaný Prezidentský chodník slávy plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta...

18. prosince 2025  13:38

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:33

Petr Fiala

Předseda ODS a premiér Petr Fiala na volebním kongresu ODS v Ostravě (13. dubna...

Politologa a někdejšího rektora brněnské Masarykovy univerzity byl od listopadu 2021 do prosince 2025 premiérem. Ve sněmovních volbách 2021 totiž Fiala dovedl k vítězství koalici SPOLU. Petr Fiala...

18. ledna 2014  20:19,  aktualizováno  18. 12. 13:13

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  13:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident jmenoval Michala Bartoně ústavním soudcem

Prezident Petr Pavel jmenuje Michala Bartoně soudcem Ústavního soudu. (18....

Vysokoškolský pedagog a odborník na ústavní právo Michal Bartoň se stal ústavním soudcem. Do funkce jej na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Devětačtyřicetiletý Bartoň nahradí u Ústavního...

18. prosince 2025  10:48,  aktualizováno  12:50

Rakušan, který chce do vedení Sněmovny, nabídl, že půjde i za vládními poslanci

Tisková konference Starostů. Na snímku hovoří Vít Rakušan. (13. listopadu 2025)

Po změně vlády se už bývalý ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan chystá na volbu místopředsedy Sněmovny, do které ho jeho hnutí nominovalo. „Nebojím se, jsem připraven se jít představit na každý...

18. prosince 2025  12:03,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.