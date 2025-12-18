Belgie se stala cílem zastrašovací kampaně ruských zpravodajských služeb zaměřené na politiky a finančníky, kteří rozhodují o zmrazených ruských aktivech. Podle evropských úřadů je cílem přesvědčit zemi, aby zablokovala využití 185 miliard eur pro Ukrajinu. „Určitě se zabývají taktikou zastrašování,“ uvedl evropský úředník pro deník The Guardian.
Útoky se soustředí zejména na vedení společnosti Euroclear, depozitáře zmrazených ruských aktiv. Generální ředitelka Valérie Urbainová a další manažeři si najali bezpečnostní agentury po tom, co jim belgická policie odmítla poskytnout ochranu. Urbainová v profilovém rozhovoru pro deník Le Monde uvedla, že je již více než rok doprovázena bodyguardem.
EU chce půjčit Ukrajině 90 miliard eur zajištěných zmrazenými ruskými aktivy. Rusko ale veřejně varovalo, že využití těchto aktiv by bylo rovnocenné krádeži, a jeho centrální banka uvedla, že v rámci řízení před ruskými soudy požaduje od Euroclearu náhradu škody ve výši 230 miliard dolarů.
Belgie vyjádřila obavy ohledně legality tohoto plánu a tvrdí, že s ním bude souhlasit pouze v případě, že bude mít záruky, že Euroclear bude plně odškodněn, pokud Rusko úspěšně zažaluje o své peníze.
Belgický premiér Bart De Wever upozornil na rizika. „A kdo věří, že Putin klidně přijme konfiskaci ruských aktiv? Moskva nám dala najevo, že pokud se dotkneme peněz, pocítíme následky až do konce věků,“ řekl.
Podle ekonomů je půjčka klíčová pro udržení válečného úsilí Ukrajiny v letech 2026 a 2027. Ekonomka Nataliia Shapovalová z KSE Institute uvedla, že země bude potřebovat 50 miliard dolarů externího financování, přičemž přislíbena je jí dosud pouze polovina.
Bez podpory EU by byl Kyjev pravděpodobně nucen snížit rozpočty na obranu. „Potřeba nového mezinárodního financování je absolutně kritická,“ dodala.
Portál The Brussels Times také nedávno napsal, že francouzský zaměstnanec Euroclear podnikl mezi lety 2015 a 2024 až 155 letů do Ruska.
Euroclear zdůraznil, že muž nemá přístup k zmrazeným ruským aktivům a že cesty byly soukromé. „Byl záměrně držen stranou. Vždy jsme se ptali, zda není dvojitým agentem,“ řekl pro The Brussels Times interní zdroj.
V létě 2024 navíc tentýž zaměstnanec pozval generální ředitelku Urbainovou do Ženevy, aby s ní a dvěma muži, údajně ruskými zpravodajskými důstojníky, projednával právě otázku ruských aktiv, což Urbainová a další manažeři odmítli.