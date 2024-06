Vul-check, Hoo-ree? Komentátorům radí manuál, jak vyslovovat české fotbalisty

UEFA ve vydaném manuálu radí, jak se v mluveném projevu vypořádat s písmeny, které existují jen v češtině. „Š“ se nejvíce podobá „sh“, „c“ je jako anglické „ts“. „Ř“ se blíží „rz“ a „j“ anglickému „y“. Tomáš Vlček by se tak měl vyslovovat jako Vul-check, kapitán Tomáš Souček jako So-check, David Douděra pak jako Do-dyair-a.

Podobné tipy uvádí manuál i k ostatním soutěžícím zemím, které pak mohou využít i čeští komentátoři.

Fotbalový komentátor České televize Vlastimil Vlášek

„Před MS v Kataru samotní hráči namluvili pro FIFA své jméno. Myslím, že před Eurem ve Francii byl server, kam komentátoři namlouvali jména hráčů své země,“ řekl iDNES.cz fotbalový komentátor České televize Vlastimil Vlášek.

Někdy ale nic předpřipraveno není a komentátor si musí poradit sám. Podle Vláška je navíc český divák na výslovnost citlivý.

Jak vyslovovat česká jména Václav Černý - Cher-nee

Lukáš Červ - Cherf

Tomáš Chorý - Hoo-ree

Mojmír Chytil - Hit-ill

Vladimír Coufal - Tso-fal

David Douděra - Do-dyair -a

Tomáš Holeš - Hollesh

Robin Hranáč - Haran-arch

Vítězslav Jaroš - Ya-rosh

Matěj a David Jurásek - Yoo-raa-sek

Matěj Kovář - Ma-tay Ko-varz

Ladislav Krejčí - Kray-chee

Jan Kuchta - Cookh-ta Tomáš Souček - So-check Jindřich Staněk - Stan-yek

Pavel Šulc - Schultz

Tomáš Vlček - Vul-check

„Zeptat se přímo zahraničních hráčů je velmi složité a využili jsme to jen párkrát. Bohužel už ani tolik necestujeme přímo na stadiony, abychom využili zahraniční kolegy. S rozvojem internetu může člověk hodně věcí dohledat sám,“ vysvětlil Vlášek, který bude na Euru v Německu komentovat 15 zápasů.

Podle něj jsou situace, kdy komentátoři musí výslovnost přizpůsobit češtině, nebo zvyklostem.

To se týká třeba slavné CR7 tedy Cristiana Ronalda.

„Například v portugalštině je správně Krištyjánu, ale protože je Cristiano Ronaldo globální hvězda, toleruje se anglické a vžité Kristyjánu nebo Kristyjáno,“ dodal novinář, který z komentátorského stanoviště sledoval dvě předchozí Eura.

Šačiri, či Šakiri?

Podle něj se do češtiny nedají plně převést severská jména.

„Pak je tady více a více hráčů, kteří se narodili v jiné zemi, než kterou reprezentují, takže tam se to musí nějak přizpůsobit. Někdy člověk slyší i více verzí jednoho jména. A každá má svůj důvod. Například Sané, nebo Zané, Šakiri nebo Šačiri? Pro nás je nejdůležitější, abychom jednoho hráče vyslovovali všichni stejně,“ dodal Vlášek ke komplikovanějším případům.

Skotský komentátor fotbalu Derek Rae, který pracuje pro televizi ESPN a sleduje německou Bundesligu, ovládá pět jazyků a dává si záležet na precizní výslovnosti jmen sportovců.

„Všichni bychom chtěli, aby se naše jména vyslovovala správně, kdybychom žili v jiné kultuře,“ vysvětlil pro The Guardian.

„Vždycky používám přirovnání, že pro píšícího novináře by bylo zločinem jen tak líně zkomolit něčí jméno a prostě si ho vymyslet, protože lidé stejně budou vědět, o kom mluvíte. To byste neudělali. Napsali byste jméno tak, jak se píše. Stejné je to, pokud jde o výslovnost,“ řekl Rae.

Nad tématem správné výslovnosti se na základě Uefou vydaného manuálu zamýšlejí také například v Německu.

Web sky.sport rovnou uvádí, že některé fonetické přepisy zřejmě u Němců, pokud budou poslouchat komentář v jiném jazyce, způsobí překvapení.

A uvádí několik tipů. Třeba Ilkay Gündogan se v přepisu přečte jako Eel-kai Gun-do-wan, Chris Führich jako Fyoo-rish či Toni Kroos se vysloví jako Crose.