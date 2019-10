Odklad brexitu je na spadnutí. EU ale čeká, zda v Británii vyhlásí volby

Členské země EU v principu podporují žádost Londýna o odklad brexitu za 31. říjen, plyne z informací ČTK. Jednotné nyní nejsou v otázce délky odkladu.

Podle zdroje obeznámeného s průběhem páteční schůzky se unijní diplomaté shodli na tom, že se pokusí „nalézt shodu začátkem příštího týdne“.

„Chceme dále pokračovat prostřednictvím písemné procedury,“ uvedl jeden z unijních diplomatů.

Písemné schválení nejvýše tříměsíčního odkladu doporučil členským státům předseda Evropské rady Donald Tusk. Jeho návrh, který v pátek měli velvyslanci na stole, počítal s tím, že by Británie mohla evropský blok opustit i dříve, pokud by ratifikovala výstupní dohodu uzavřenou minulý týden.

Námitky k odkladu dávala před jednáním najevo zvláště Francie, která chtěla co možno nejkratší a pádně zdůvodněné prodloužení britského členství v EU. Některé státy zároveň chtěly počkat na výsledek pondělního hlasování o britských volbách. Brexitové rozuzlení však může zkomplikovat fakt, že podobnou vyčkávací strategii zvolil rovněž šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Jeho strana podle něj podpoří vypsání voleb jen v případě, že EU stvrdí odklad a bude vyloučen čtvrteční neřízený odchod Británie.



Britský premiér Boris Johnson ve čtvrtek večer řekl, že na 12. prosince navrhne předčasné volby a vyzval opozici, aby je podpořila. Některé členské země EU chtějí s rozhodnutím počkat na to, zda parlament prosincové volby schválí. Svolání mimořádného summitu však členské státy neplánují.



Souhlas s konáním voleb je podle Johnsona podmínkou pro to, aby vláda poslancům poskytla delší čas na debatu o prováděcím zákoně o brexitu. Pro schválení předčasných voleb je třeba souhlas dvou třetin poslanců. Pokud by návrh získal v Dolní sněmovně podporu, pak by podle pravidel byl parlament rozpuštěn 6. listopadu. Členové kabinetu jsou však podle deníku The Guardian rozdělení.

Do už tak chaotické situace se přidává i otevřený dopis, který za pouhé čtyři dny podepsalo více než 350 tisíc lidí. „Dopisem od lidu pro mocné“ Britové žádají nové referendum. Chtějí dosáhnout toho, aby měli „poslední slovo“ a sami mohli schválit Johnsonovu dohodu.

Nyní stále platí termín brexitu 31. října, bez rozhodnutí o odkladu už by tedy Velká Británie za méně než týden nebyla členskou zemí EU.