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EU už vyjednavače s Rusy má. Opět ale naráží na nedotaženou integraci

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  11:10
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Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na evropském summitu v Dublinu (12....

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na evropském summitu v Dublinu (12. listopadu 2026) | foto: AP

Předseda Evropské rady António Costa a irský premiér Micheál Martin na...
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, kanadský premiér Mark Carney a...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová a britský premiér Andy Burnham na...
Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...
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Evropská unie by se do týdne či dvou měla rozhodnout, kdo ji bude zastupovat na mírových rozhovorech s Ruskem, řekl příchodu na neformální summit EU v Dublinu irský premiér Micheál Martin, který vrcholnou schůzku hostí. Nejednotnost pramenící z nedotažené integrace sráží EU dlouhodobě. Vykonavatelé společné zahraniční a bezpečnostní politiky jsou nicméně smlouvami daní.

Evropa se chce bavit s agresivním Ruskem navzdory tomu, že to už se netají tím, že válku na Ukrajině chce využít k překreslení bezpečnostní architektury kontinentu a rozšíření svého vlivu na západ.

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Aby bylo o osobě evropského vyjednavače jasno už v pátek, si přeje například český premiér Andrej Babiš. Zmínil, že by jím mohla být „například italská premiérka Meloniová, dánská premiérka Frederiksenová, britský premiér Burnham, polský premiér Tusk a samozřejmě šéf Evropské rady António Costa.“

Britský web The Telegraph předtím v říjnu za možné adepty označil finského prezidenta Alexandera Stubba, předsedu norské vlády Jonase Gahra Störeho a českého prezidenta Petra Pavla. Stubb se Störem nedávno vedli s ruským diktátorem Vladimirem Putinem telefonický hovor.

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Frederiksenová ovšem ve středu uvedla, že evropským vyjednavačem v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska být nechce. „Ústřední roli v této záležitosti musejí hrát evropské instituce,“ řekla.

Kritici Evropské unii často vyčítají, že je nejednotná a neakceschopná. Ti samí lidé ovšem často vystupují proti její další integraci. Společná zahraniční a bezpečnostní politika patří mezi oblasti, kde v Radě EU musejí s rozhodnutími jednomyslně souhlasit všechny státy.

Lisabonská smlouva nicméně vytvořila funkci Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, kterou v současnosti vykonává Estonka Kaja Kallasová. Další figurou, jež zastupuje EU navenek, je zmíněný předseda Evropské rady, Portugalec António Costa. Pokud se tedy Unie nechce vydat cestou improvizace a jednáními pověřit náhodné osoby typu Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, vyjednavače celou dobu má.

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Podle portálu Politico se unijní blok rozdělil přinejmenším na tři tábory. V jednom roste podpora pro Costu, který je díky své funkci přirozeným kandidátem na zastupování celého bloku. V dalším táboře stojí Francie a Německo, které se podle Politica zdráhají přenechat Bruselu svá případná místa u jednacího stolu. A pak existuje třetí – spíše osamocený tábor: zastánci Kallasové.

Kallasová by podle Politica byla jasnou volbou, nebýt jejího tvrdého postoje vůči Rusku, což by podle některých diplomatů mohlo být ke škodě. Kallasová v reakci na výhrady Moskvy proti ní uvedla, že Rusko nemůže rozhodovat o tom, kdo se za Evropu jednání zúčastní.

Costa se podle Politica zatím jeví pro členské státy jako nejpřijatelnější kandidát. Kromě toho, že má mandát zastupovat lídry unijního bloku, jeho minulost v podobě vedení portugalské vlády mu poskytuje určitou míru neutrality, uvedl jeden z diplomatů podle webu.

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Martin v pátek poukázal na to, že zasedání je neformální, takže konečné rozhodnutí nemusí padnout. „Už je jasné, že Evropa bude sedět u stolu,“ řekl ovšem Martin o přímé účasti evropských zemí na rozhovorech s Ruskem.

Zástupci evropských zemí a unijních institucí tento týden v dějišti mírových rozhovorů v Abú Zabí mezi Ruskem a Ukrajinou za zprostředkování USA sice byli, samotného třístranného jednání se ale přímo neúčastnili.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová jednání v Abú Zabí ocenila, zároveň však uvedla, že Brusel pracuje na nových sankcích proti Rusku. To potvrdila již ve čtvrtek.

V Dublinu se ve čtvrtek konal summit Evropského politického společenství (EPC), který Ukrajinu jasně podpořil. V této debatě chce Martin v pátek pokračovat. „Budeme se bavit o typu udržitelného míru, který Evropa chce, a kdo bude Evropu reprezentovat,“ řekl Martin.

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