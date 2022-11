Příliš nás ždímáte, snižte ceny plynu. Evropě se nelíbí, jak USA těží z války

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

USA těží z vysokých cen amerického plynu, které Evropa platí v důsledku války na Ukrajině, zaznívá od bruselských vysoce postavených diplomatů. Obávají se, že by kvůli protekční domácí politice Washingtonu mohla mezi spojenci vzniknout obchodní válka, která by hrála do karet Rusku.