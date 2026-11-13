Po skončení jednání to v pátek novinářům řekl premiér Andrej Babiš. Na dotaz ČTK připustil, že nepůjde o jednu či dvě osoby, nýbrž o tým evropských zástupců.
Hlavním tématem summitu měla být umělá inteligence (AI), která podle Babiše představuje „velkou debatu“, ale diskuse se v Dublinu rychle stočily k Ukrajině a zejména k otázce evropského zástupce pro mírové rozhovory s Ruskem. Ta se rozvířila poté, co se poslední kolo jednání tento týden ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo v trojstranném formátu USA-Ukrajina-Rusko bez přímé účasti Evropanů.
K uvedené pětici evropských zemí se připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady. Podle zpravodajského webu Politico budou jednotlivé evropské státy zastoupeny na úrovni národních bezpečnostních poradců.
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Costa prohlásil, že není rozpor mezi tím, že Evropa bude hovořit jedním hlasem, a tím, že ji bude u jednacího stolu zastupovat tým. „Je nezbytné mít tým a hovořit jedním hlasem,“ řekl a poukázal na to, že americký prezident Donald Trump pověřil vyjednáváním dva vyslance: svého zetě Jareda Kushnera a zmocněnce Stevea Witkoffa.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na závěrečné tiskové konferenci uvedla, že EU stojí na ukrajinské straně od začátku války a bude tomu tak, dokud nedojde ke spravedlivému a trvalému míru. Poznamenala také, že cílem je poskytovat Ukrajině nejen materiální podporu, ale také podporu morální. U jednacího stolu chce EU podle šéfky EK být, aby Ukrajinu podpořila, ale také aby chránila své zájmy.
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Premiér Babiš už ve čtvrtek uvedl, že si jako evropské představitele pro mírová jednání s Ruskem dokáže představit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou či například premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama. Za důležitou Babiš považuje také účast předsedy Evropské rady Antónia Costy. „Myslím si, že to je celkem dobrý pokrok,“ poznamenal.
Dvoudenní rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy v Abú Zabí se tento týden odehrály de facto bez evropských představitelů. Ti byli přítomni, ale účastnili se pouze jednání na okraj hlavních hovorů.