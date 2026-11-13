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Evropu při jednáních o Ukrajině zastoupí pět mocností včetně Velké Británie

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  19:09
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Předseda Evropské rady Antonio Costa hovořící na bruselském summitu. (19....

Předseda Evropské rady Antonio Costa hovořící na bruselském summitu. (19. března 2026) | foto: Omar HavanaAP

Předseda české vlády Andrej Babiš na summitu v irském Dublinu (13. listopadu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr...
Šéfka Evropské komise na na summitu v irském Dublinu (13. listopadu 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz na evropském summitu v irském Dublinu (13....
32 fotografií
Evropská unie se na neformálním summitu v Dublinu shodla, kdo by měl zastupovat Evropu při vyjednávání o možné mírové dohodě ve válce na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Předseda Evropské rady António Costa poté potvrdil, že Evropu budou při jednáních zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí.

Po skončení jednání to v pátek novinářům řekl premiér Andrej Babiš. Na dotaz ČTK připustil, že nepůjde o jednu či dvě osoby, nýbrž o tým evropských zástupců.

Předseda Evropské rady Antonio Costa hovořící na bruselském summitu. (19. března 2026)
Předseda české vlády Andrej Babiš na summitu v irském Dublinu (13. listopadu 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na evropském summitu v Dublinu (12. listopadu 2026)
Šéfka Evropské komise na na summitu v irském Dublinu (13. listopadu 2026)
32 fotografií

Hlavním tématem summitu měla být umělá inteligence (AI), která podle Babiše představuje „velkou debatu“, ale diskuse se v Dublinu rychle stočily k Ukrajině a zejména k otázce evropského zástupce pro mírové rozhovory s Ruskem. Ta se rozvířila poté, co se poslední kolo jednání tento týden ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo v trojstranném formátu USA-Ukrajina-Rusko bez přímé účasti Evropanů.

K uvedené pětici evropských zemí se připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady. Podle zpravodajského webu Politico budou jednotlivé evropské státy zastoupeny na úrovni národních bezpečnostních poradců.

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Costa prohlásil, že není rozpor mezi tím, že Evropa bude hovořit jedním hlasem, a tím, že ji bude u jednacího stolu zastupovat tým. „Je nezbytné mít tým a hovořit jedním hlasem,“ řekl a poukázal na to, že americký prezident Donald Trump pověřil vyjednáváním dva vyslance: svého zetě Jareda Kushnera a zmocněnce Stevea Witkoffa.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na závěrečné tiskové konferenci uvedla, že EU stojí na ukrajinské straně od začátku války a bude tomu tak, dokud nedojde ke spravedlivému a trvalému míru. Poznamenala také, že cílem je poskytovat Ukrajině nejen materiální podporu, ale také podporu morální. U jednacího stolu chce EU podle šéfky EK být, aby Ukrajinu podpořila, ale také aby chránila své zájmy.

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Premiér Babiš už ve čtvrtek uvedl, že si jako evropské představitele pro mírová jednání s Ruskem dokáže představit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou či například premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama. Za důležitou Babiš považuje také účast předsedy Evropské rady Antónia Costy. „Myslím si, že to je celkem dobrý pokrok,“ poznamenal.

Dvoudenní rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy v Abú Zabí se tento týden odehrály de facto bez evropských představitelů. Ti byli přítomni, ale účastnili se pouze jednání na okraj hlavních hovorů.

Válka na Ukrajině

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