V EU by bylo líp, naznačují Norům politici. Volby zastiňuje přízrak Trumpa i Gazy

Premium

Fotogalerie 17

Vesnice Balestrand na západě Norska. (16. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Autor:
  19:00
Norsko za několik dní čekají parlamentní volby a opět před nimi ožívá otázka vstupu do Evropské unie. Část politické scény tvrdí, že díky členství by země nyní měla lepší celní podmínky s USA. Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a mezinárodní situace nahrávají vládním sociálním demokratům. Do popředí se však zároveň dostává i trumpovsky orientovaná pravice.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Jsme si velmi dobře vědomi toho, že rozdíl mezi členstvím v EU a členstvím v Evropském hospodářském prostoru (EHP) se zvětšuje,“ řekl Espen Barth Eide, norský ministr zahraničí z vládní Strany práce. I jeho předchůdkyně z opoziční Konzervativní strany Ine Eriksenová Söreideová zastává podobný názor.

„Všichni vidí, že naše (současné) spojení s EU nás činí velmi zranitelnými, protože se ve stále větší míře nacházíme vně všeho, v čem chceme být uvnitř,“ řekl portálu Financial Times. Podle ní náklady toho, že Norsko není přímo v Unii, rostou každý den.

Vysoké ceny elektřiny vyvolaly v zemi, kde se masivně rozšířily elektromobily, debatu o jejích dodávkách do zbytku Evropy, které podle euroskeptických partají, jako je Strana středu či Pokroková strana, právě zapříčinily vzestup cen.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

V EU by bylo líp, naznačují Norům politici. Volby zastiňuje přízrak Trumpa i Gazy

Premium

Norsko za několik dní čekají parlamentní volby a opět před nimi ožívá otázka vstupu do Evropské unie. Část politické scény tvrdí, že díky členství by země nyní měla lepší celní podmínky s USA....

5. září 2025

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46

Agrese byla i při jiných volbách, letošní berou lidé za více osudové, říká odborník

Napadení holí předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku či vulgární výlevy na adresu premiéra Petra Fialy. Mnozí politologové chování lidí na předvolebních akcích...

5. září 2025  18:33

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským, podpořil vstup Kyjeva do EU

Slovenský premiér Robert Fico se v pátek v ukrajinském Užhorodu sešel s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Ten označil jednání za smysluplné a prohlásil, že vzájemný dialog bude pokračovat....

5. září 2025  6:13,  aktualizováno  18:15

Máte hodinu. Lidé z nestabilního domu se vrátili pro věci, brali to nejnutnější

Obyvatelé domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se mohli v pátek vrátit pro své věci. Měli na to asi hodinu. Brali si to nejnutnější. Doprovodila je policie a statik. Informovala...

5. září 2025  17:41

Hnutí Stačilo! a SPD obešla zákon, rozhodl jihočeský soud. Kandidátky ale nezruší

Postup hnutí Stačilo!, SPD a stran, které s nimi kandidují, představuje obcházení zákona, uvedl k jejich registraci do sněmovních voleb jihočeský krajský soud. Stačilo! a SPD podle verdiktu jakožto...

5. září 2025  16:33,  aktualizováno  17:23

Trávník jako oraniště. Divočáci rozryli fotbalové hřiště, zkomplikovalo to zápas

Místo na páteční trénink museli fotbalisté SK Jundrov, hrající v Brně městskou soutěž, na neplánovanou brigádu. S rodinami přišli na hřiště likvidovat škody, které ráno způsobila skupina volně...

5. září 2025  16:33

Trump chtěl odposlouchávat Kima, do KLDR poslal SEALs. Mise skončila fiaskem

Příslušníci speciálních sil amerického námořnictva zastřelili v roce 2019 skupinu civilistů při neúspěšné operaci v Severní Koreji. Napsal to dnes deník The New York Times (NYT) s tím, že misi za...

5. září 2025  16:19

Nárazníkovou zónu na Ukrajině by mohly hlídat USA. Vojáci by byli i z Bangladéše

Spojené státy by se mohly ujmout vůdčí role v monitorování rozsáhlé nárazníkové zóny na Ukrajině, jež by po případném uzavření mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem sloužila jako ochrana země před...

5. září 2025  16:09

Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři

Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala novou šanci. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel se stala majetkem státu a přešla do správy Národního...

5. září 2025  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čelíme nedostatku plynu, překvapil Putin. Elektřinu tak radí vyrábět z uhlí

Rusko se ocitá v paradoxní situaci. Na jednu stranu má údajně největší světové zásoby zemního plynu čítající 60 bilionů kubických metrů, na druhou stranu ruský prezident Vladimir Putin varuje před...

5. září 2025  15:51

Venezuela vyslala stíhačky nad americkou loď, posílí obranu. USA mluví o provokaci

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve čtvrtek oznámil, že rozmístí vojáky po celé zemi. Jeho režim je v pohotovosti kvůli nasazení vojenských lodí USA v Karibském moři. Američané své počínání...

5. září 2025  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.