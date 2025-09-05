„Jsme si velmi dobře vědomi toho, že rozdíl mezi členstvím v EU a členstvím v Evropském hospodářském prostoru (EHP) se zvětšuje,“ řekl Espen Barth Eide, norský ministr zahraničí z vládní Strany práce. I jeho předchůdkyně z opoziční Konzervativní strany Ine Eriksenová Söreideová zastává podobný názor.
„Všichni vidí, že naše (současné) spojení s EU nás činí velmi zranitelnými, protože se ve stále větší míře nacházíme vně všeho, v čem chceme být uvnitř,“ řekl portálu Financial Times. Podle ní náklady toho, že Norsko není přímo v Unii, rostou každý den.
Vysoké ceny elektřiny vyvolaly v zemi, kde se masivně rozšířily elektromobily, debatu o jejích dodávkách do zbytku Evropy, které podle euroskeptických partají, jako je Strana středu či Pokroková strana, právě zapříčinily vzestup cen.