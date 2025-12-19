Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Autor: ,
  10:53aktualizováno  11:17
Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři neschválili. Pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a německého kancléře Friedricha Merze je to podle médií prohra, protože právě tuto možnost nejvíce prosazovali.
Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025) | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz (18. prosince 2025)
Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....
Dánská premiérka Mette Frederiksenová, jejíž země předsedá Radě EU, předseda...
31 fotografií

Pomoc Ukrajině tak Unie zajistí půjčkou 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), za kterou bude Brusel ručit rezervou v unijním rozpočtu. Česko se za ni ale nezaručilo.

Z mnohahodinových jednání vyšel jako nečekaný vítěz belgický premiér Bart De Wever, píše portál Politico. „Země, které se nacházejí v blízkosti Ruska..., by byly spokojené, kdybychom použili zmrazená ruská aktiva. Ale v politice nejde o emoce,“ řekl na tiskové konferenci ve 3:00 SEČ.

Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne

„Je to dobrá i špatná zpráva. Dobrá, protože Ukrajina nutně potřebuje peníze. Špatná, protože lídři nenašli shodu ohledně toho, jak naložit se zmrazenými ruskými aktivy. Je to znepokojivé, protože to ukazuje, že Evropa si stále není vědoma krizové situace,“ píše švédský list Aftonbladet.

Dalšími vítězi jednání o finanční podpoře Kyjeva jsou podle serveru Euroactiv Česko, Maďarsko a Slovensko. Jejich vlády se totiž jako jediné z 27 unijních vlád odmítly připojit ke garancím, které budou s půjčkou pro Ukrajinu spojené.

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Podle Aftonbladet tak v současné situaci působí spíše jako spojenci ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož příkaz v únoru 2022 válka na Ukrajině začala.

„Rána pro autoritu Merze, černý den pro EU“

Pro von der Leyenovou jde podle médií o neúspěch. Společně s Merzem totiž prezentovali plán na použití ruských aktiv k financování zničené Ukrajiny jako jediný možný, který zvýší tlak na Moskvu a zároveň udrží Ukrajinu při životě.

Euroactiv označil výsledek jednání mezi unijními lídry pro von der Leyenovou a Merze za ponižující.

„Merzova autorita v Evropě je po tomto summitu poškozená. Jeho ultimáta ostatní zjevně ignorují,“ napsal německý list Handelsblatt. Kancléř podle něj na vrcholné schůzce utrpěl „dvojitou porážku“ – podpis dohody o volném obchodu mezi EU a jihoamerickým sdružením Mercosur se odkládá na leden a Ukrajina dostane sice od EU půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), peníze ale nepůjdou ze zmrazených ruských aktiv, jak kancléř požadoval.

Spojila se visegrádská trojka, chválí si Orbán po summitu v Bruselu

Podle deníku Die Welt byl první den summitu EU „černým dnem pro EU a pro kancléře Friedricha Merze“. „Evropané na tomto summitu EU ukázali, že jsou rozhádaní a slabí v rozhodování,“ dodal. Merz, který má podle listu ambici být lídrem EU, se nedokázal na vrcholné schůzce prosadit.

Byl to právě Merz, který usilovně prosazoval, aby EU poskytla Ukrajině bezúročný úvěr s pomocí zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě. Nakonec dostane Ukrajina půjčku, za niž bude EU ručit rezervou v unijním rozpočtu. Půjčka, kterou si EU vezme na finančních trzích, má být pouze dočasným řešením. Technické a právní práce na takzvané reparační půjčce garantované zmrazenými ruskými aktivy deponovanými v rámci Evropské unie by totiž měly v nadcházejících měsících pokračovat.

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

Německá média připomínají, že Česko, Maďarsko a Slovensko se ke garancím nepřipojí, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států. „Výsledek summitu je proto překvapivý, protože v uplynulých týdnech zaznívalo, že se společnými dluhy EU musejí souhlasit všechny členské státy. Zdá se, že to ztroskotalo na maďarském premiérovi Viktorovi Orbánovi... ale i na Česku a Slovensku,“ napsal časopis Der Spiegel.

„Ve válečných časech, v jakých nyní jsme, je dohoda pro Kyjev životně důležitá, vysílá totiž naléhavě očekávaný signál akceschopnosti. Cokoli jiného (než dohoda) by se rovnalo totálnímu bankrotu, a to jak EU, tak Ukrajiny,“ napsal zpravodajský web t-online. „Přesto to nebyla dohoda, v kterou mnozí doufali,“ dodal s tím, že to rozhodně není dohoda, ve kterou doufal kancléř Merz.

Výsledek jednání podle t-online může těšit ruského prezidenta Putina, který je přesvědčený, že liberální demokracie nemohou dlouhodobě přežít, zvlášť když jsou vystaveny velkému vnějšímu tlaku. „A zdá se, že rozhodnutí z Bruselu mu dává znovu za pravdu,“ dodal web.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

EU nás chtěla okrást a neuspěla, řekl Putin. Ukrajina nechce jednat, tvrdí

Přímý přenos
Ruský prezident Vladimir Putin přichází promluvit na každoroční výroční...

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek opět po roce promlouvá na pravidelné výroční tiskové konferenci. Uvedl, že Ukrajina podle něj není připravena jednat. Rozhodnutí Evropské unie odložit plán na...

19. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  11:39

Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám

V Plzni na náměstí Republiky přivítali nový rok velkolepým ohňostrojem. (1....

Novoročních ohňostrojů bude méně než v minulosti, ruší je jedno město za druhým. A to kvůli novele zákona, která od 1. prosince zpřísnila pravidla pro nákup a odpalování pyrotechniky. Nové regule...

19. prosince 2025  11:38

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  11:17

Nebezpečný manévr. Auto zkřížilo cestu tramvaji, uvnitř se zranila seniorka

Policie pátrá po řidiči, který ohrozil tramvaj. Zranila se seniorka.

Nečekaný manévr šoféra bílé octavie, který začal v Brně těsně před tramvají odbočovat, sice nedopadl srážkou obou vozů. V tramvaji se ale kvůli jejímu prudkému brždění pádem zranila cestující...

19. prosince 2025  11:06

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Babiš, Fico a Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodnuly o poskytnutí...

Členské země EU se shodly na společné půjčce Ukrajině, celkově ji podpoří zhruba 90 miliardami eur. Z finální dohody jsou však vyjmuty Maďarsko, Slovensko i Česká republika. Tuzemští opoziční...

19. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  11:05

Kamery pomohly dopadnout sprejera, v Kopřivnici pomaloval i sídlo policie

Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se...

Sprejer v Kopřivnici, který má na svědomí pomalování bílé betonové Lašské brány na zrekonstruovaném náměstí, ale také fasád domů ve městě, zřejmě zapomněl, že ho mohou natočit kamery. I proto ho...

19. prosince 2025  10:46

Ohníček a Sedmička jsou dávno pryč. Mateřídouška však vychází už 80 let

Mateřídouška

Časopisů, které si mohou číst žáci prvního stupně základních škol, dnes vychází v České republice celá řada, žádný z nich se ale nemůže pochlubit tradicí jako Mateřídouška. Dnes si „časopis pro...

19. prosince 2025  10:39

Agresorem je Rusko, řekl ministr obrany Zůna. Dostal pozvánku na Ukrajinu

Nově jmenovaný ministr obrany a zároveň vicepremiér za SPD Jaromír Zůna...

Nově jmenovaný ministr obrany a zároveň vicepremiér za SPD Jaromír Zůna představil v pátek dopoledne svou vizi dalšího směřování svého resortu. „Nejdůležitější je především protivzdušná obrana,“...

19. prosince 2025  6:53,  aktualizováno  10:33

Hroutí se torzo lidického statku, kde vraždili nacisté. Ruiny teď opraví

Památník Lidice, Horákův statek. (18. února 2020)

Obec Lidice na Kladensku, kterou za druhé světové války v červnu 1942 vyhladili němečtí nacisté v rámci heydrichiády, dnes připomínají už jen ruiny Horákova statku. Ty však v průběhu let dospěly do...

19. prosince 2025  10:29

Spojila se visegrádská trojka, chválí si Orbán po summitu v Bruselu

Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...

Na summitu EU v Bruselu se sešla visegrádská trojka, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko se odmítly připojit ke garancím spojeným s půjčkou pro Ukrajinu...

19. prosince 2025  9:55,  aktualizováno  10:08

Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování

Spadlý fázový vodič na vedení V411, který byl prvotní příčinou výpadku dodávek...

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který letos 4. července postihl asi milion odběrných míst v Česku, způsobil pád fázového vodiče na vedení V411 a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu cca 470 megawatt...

19. prosince 2025

Dominance ve vesmíru a lunární základna. Trump nařídil návrat na Měsíc do tří let

Apollo 11 – přistání na Měsíci

Prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, mimo jiné žádá návrat astronautů na Měsíc do roku 2028 s následným vybudováním trvalé lunární základny či...

19. prosince 2025  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.