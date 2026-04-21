Srbsko může přijít o miliardu a půl eur kvůli úpadku demokracie, varuje EU

  6:53
Srbsko by mohlo přijít o přístup k přibližně půl druhé miliardě eur (36 miliard korun) z fondů Evropské unie, pokud Bělehrad nedokáže zastavit úpadek demokratických standardů v zemi, varovala v pondělí eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Komunální volby v deseti srbských okresech na konci března podle mezinárodních pozorovatelů provázely nesrovnalosti a násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí.
Srbský prezident Aleksandar Vučić

Evropská komise nyní posuzuje, „zda země stále splňuje podmínky pro čerpání finančních prostředků z finančních nástrojů EU“, uvedla eurokomisařka. Obavy komise sahají od „zákonů podkopávajících nezávislost soudnictví přes zátahy proti demonstrantům až po opakované zásahy do činnosti nezávislých médií“, poznamenala.

Srbsko má nárok na velký podíl unijních fondů vyhrazených na podporu růstu v šesti zemích západního Balkánu usilujících o vstup do EU pod podmínkou, že provedou potřebné reformy. Kosová řekla, že Bělehrad zatím obdržel 110 milionů eur, ale „nad 1,5 miliardou stále visí otazník“.

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

EU od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 zintenzivnila úsilí o evropskou integraci zemí západního Balkánu. Činí tak mimo jiné v obavách, že by se Moskva mohla pokusit destabilizovat region, jenž si stále nese následky vlastních válek z devadesátých let, poznamenala AP.

Prezident Vučić na jednu stranu tvrdí, že chce Srbsko dovést do EU, zároveň však udržuje úzké vztahy s Ruskem. Loni v květnu se například zúčastnil po boku vůdce Kremlu Vladimira Putina vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí, kterou si Rusko pravidelně připomíná konec druhé světové války.

17. srpna 2025
Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v...

21. dubna 2026  7:13

Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

Dětská výživa Hipp.

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až 12, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská...

21. dubna 2026  7:04

Srbsko může přijít o miliardu a půl eur kvůli úpadku demokracie, varuje EU

Srbský prezident Aleksandar Vučić vyzval NATO, aby v Kosovu „dělalo svou...

Srbsko by mohlo přijít o přístup k přibližně půl druhé miliardě eur (36 miliard korun) z fondů Evropské unie, pokud Bělehrad nedokáže zastavit úpadek demokratických standardů v zemi, varovala v...

21. dubna 2026  6:53

Už vloni jsme naprosto zničili íránské areály s jaderným prachem, řekl Trump

Satelitní snímek společnosti Planet Labs ukazuje íránský podzemní závod na...

Loňský americký útok na Írán vedl k naprostému zničení tamních jaderných areálů, vykopání zasypaných zásob uranu tak bude složité a časové náročné. Na své sociální síti Truth Social to v noci na...

21. dubna 2026  6:49

Viceprezident USA Vance odletí do Pákistánu na další kolo jednání s Íránci

Americký prezident J. D. Vance na jednání s íránskou delegací v Islámábádu....

Americký viceprezident J. D. Vance odletí do pákistánské metropole Islámábádu, aby s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterý to s odvoláním na své zdroje napsal portál...

21. dubna 2026  6:37

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet. Více napoví další hodiny

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se v pondělí ráno dokázala vyprostit a vyplula do zátoky, což bylo vidět na záběrech, které přenášela řada německých médií. Později se ale opět...

21. dubna 2026  6:28

Utajovaný seznam nových velvyslanců: Kmoníček k OSN, Beran do Švýcarska

Premium
Andrej Babiš navrhuje následující velvyslance: Hynek Kmoníček by měl zastupovat...

Současný poradce pro národní bezpečnost premiéra Andreje Babiše (ANO) Hynek Kmoníček se nejspíš už od září stane velvyslancem při OSN v New Yorku. Vyplývá to z informací, které redakce iDNES.cz...

21. dubna 2026

Zdlouhavé, složité a bez podpory. Jednotné měsíční hlášení bolí účetní, chtějí odklad

Premium
ilustrační snímek

Nový systém komunikace zaměstnavatelů se státem má za sebou první týdny ostrého fungování a především účetní z menších firem si stěžují na složité vyplňování formulářů. Až bude systém funkční, měl by...

21. dubna 2026

Blíž k Moskvě, nebo k Bruselu? Jaký postoj zaujme nečitelný vítěz bulharských voleb

Premium
Překvapil. Euroskeptický kandidát Rumen Radev nakonec získal mnohem víc hlasů,...

Pro jednoznačné vítězství si v nedělních parlamentních volbách v Bulharsku došlo uskupení bývalého prezidenta Rumena Radeva. Po sečtení velké většiny okrsků se v pondělí odhadovalo, že jeho...

21. dubna 2026

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci by měli začít projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné...

21. dubna 2026  5:38

Taková návštěva v Ulici dlouho nebyla. Vrací se postava, kterou nikdo nečekal

Hana Holišová jako Veronika Maléřová se vrací do seriálu Ulice

Do Ulice se vrací postava, která dlouho stála v pozadí. Teď přichází ve chvíli, kdy se dění začíná pořádně vyostřovat – a Veronika Maléřová u toho nebude jen náhodou.

21. dubna 2026

Přestaňte přeplácet za lívance a granolu. Těchto 5 snídaní vás vyjde na pár korun

Globus - kobliha s náplní vaječného likéru

Snídaně patří mezi nejčastější každodenní výdaje. Mnozí z nás si ani neuvědomují, na kolik se může taková kupovaná snídaně prodražit. Přitom existuje řada snídaní, které si dokážete připravit sami...

21. dubna 2026

