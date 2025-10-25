Nedůvěře navzdory. Evropa posiluje spolupráci tajných služeb, i kvůli Trumpovi

Autor:
  17:28
Evropské zpravodajské služby se snaží posílit vzájemnou kooperaci. Reagují tak nejen na ruskou hrozbu, ale i na pochybnosti o ochotě administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa sdílet s Evropou tajné informace. Obávají se, že na USA už není spolehnutí. Překážkou je ale nedůvěra mezi jednotlivými státy.
Maďarský premiér Viktor Orbán (2. října 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán (2. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Sauli Niinistö při prezentaci zprávy o civilní a vojenské připravenosti EU (30....
Premiér Petr Fiala v Bruselu a nezvyklý flek v jeho tváři. (23 října 2025)
Ústřední zpravodajská služba Spojených států (CIA)
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
9 fotografií

Když bývalý finský prezident Sauli Niinistö loni přišel s návrhem prohloubení spolupráce mezi evropskými zpravodajskými agenturami, český premiér Petr Fiala vyjádřil pochybnosti. „Podporuji prohlubování vzájemné spolupráce mezi zpravodajskými službami, ale nepovažuji za realistické vybudovat skutečně funkční společnou službu,“ řekl Fiala.

I BIS vyjadřovala skepsi. „Podobné návrhy se v minulosti objevily již několikrát, ale nikdy nezískaly podporu,“ uvedl její mluvčí Ladislav Šticha.

Niinistö a jeho idea soustředit evropské zpravodajské služby do struktury podobné americké CIA a koordinované z Bruselu byla reakcí na hrozbu stále častějších ruských sabotážních a špionážních akcí v Evropě. A nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci učinil téma ještě naléhavějším.

Portál Politico s odvoláním na své zdroje z evropských zpravodajských agentur uvádí, že evropské tajné služby začaly podnikat společné zpravodajské operace a sdílet své informace. Podle jednoho západního činitele si Trump zaslouží „Nobelovu cenu míru za sjednocení (zpravodajských) služeb v Evropě“.

Bezpečnost Evropy upadá. Založme „bruselskou CIA“, vyzývá dokument

Impulsem bylo březnové náhlé rozhodnutí USA pozastavit sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Evropany tento krok velmi vyděsil a začali se ptát, nakolik se mohou stále spoléhat na USA s jejich robustním špionážním aparátem, který v mnoha případech poskytl evropským zemím klíčové informace. Bylo to právě americké upozornění, díky němuž přišli Němci na ruský plán zavraždit generálního ředitele německého zbrojního koncernu Rheinmetall.

Podle listu The Washington Post evropské státy došly k závěru, že USA je mohou podobně jako Ukrajinu hodit přes palubu, pokud se Trumpovi znelíbí. Na USA se hodlají méně spoléhat i z více praktického hlediska. Mají obavy, že Trumpovy čistky ve státní sféře mohou negativně ovlivnit kvalitu amerických výzvědných služeb.

Trumpova čistka ve zpravodajských službách. Utrpí Evropa i aliance Pět očí

Některé evropské špionážní agentury dokonce přistupují k neobvyklým přehodnocením dosavadních postupů. Deník De Volkskrant uváděl vyjádření nizozemských civilních a vojenských služeb, že přestaly sdílet určité informace se svými americkými protějšky z důvodu politických zásahů a obav o lidská práva.

Nizozemsko se naproti tomu snaží posílit špionážní spolupráci s dalšími evropskými zeměmi, ať je to Spojené království, Polsko, Francie, Německo či severské země. „Výrazně se to rozšířilo,“ pochvaluje si šéf nizozemské civilní zpravodajské služby AIVD Erik Akerboom, podle něhož spolu tajné služby sdílí i syrová data.

Nedůvěra mezi státy

Politico nicméně cituje jednoho evropského zpravodajského činitele, podle něhož je sice kooperace mezi zeměmi EU nejlepší v historii, ale tajné služby stále pracují především pro své vlády. A ne všechny chtějí odhalovat získané citlivé údaje těm státům EU, kterým příliš nedůvěřují.

Francie, jež má jednu z nejlepších zpravodajských služeb na kontinentě, například podezírala Bulharsko, že v něm působí ruští agenti. Momentálně se nedůvěra vznáší zvláště kolem Maďarska, které zastává nejvíce proruské postoje a údajně se snažilo prostřednictvím svých diplomatů o špionáž přímo v Bruselu.

Do USA si berte jen tlačítkové telefony, nabádá úředníky Brusel. Bojí se špionáže

S EU se nicméně národní špionážní agentury snaží spolupracovat. Mají své zástupce v Bruselu. Své lidi posílají na stáže do Zpravodajského a situačního centra Evropské unie (INTCEN), které se nejvíce blíží vlastní zpravodajské službě EU.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku

První den obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou v Kuala Lumpuru byl podle zástupce amerického ministerstva financí konstruktivní, znovu obě strany se setkají v neděli. Americký prezident...

25. října 2025  17:49

Nedůvěře navzdory. Evropa posiluje spolupráci tajných služeb, i kvůli Trumpovi

Evropské zpravodajské služby se snaží posílit vzájemnou kooperaci. Reagují tak nejen na ruskou hrozbu, ale i na pochybnosti o ochotě administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa sdílet s...

25. října 2025  17:28

Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...

25. října 2025  17:23

Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran, redakci iDNES.cz to sdělil šéf Motoristů Petr Macinka a místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj materiál...

25. října 2025  16:38,  aktualizováno  17:16

Číňané se v Gruzii pokoušeli nelegálně koupit uran za 8,4 milionu, hrozí jim vězení

Gruzínská bezpečnostní služba v hlavním městě Tbilisi zatkla tři čínské občany, kteří se pokoušeli nelegálně zakoupit uran v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,4 milionu korun). Dotyční plánovali převoz...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:14

Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se necelý den od začátku výkonu trestu stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů, informuje deník Le Figaro. Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si...

25. října 2025  17:07

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

25. října 2025

Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté našli 11letou dívku z Kladenska

Policisté pátrali po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Policisté ji v sobotu díky svědkům...

25. října 2025  14:16,  aktualizováno  16:54

Hlad, mráz a dřina. Mladík chtěl bojovat za svobodu, ale skončil na Sibiři

Když v roce 1939 obsadili Maďaři Podkarpatskou Rus, rozhodl se mladý Jan Plovajko utéct do Sovětského svazu s vírou, že tam vznikne nová československá legie. Místo toho ho však čekal gulag za...

25. října 2025  16:31

Vědci digitalizují archiv prezidenta Masaryka. Čeká na ně půl kilometru listin

Odborníci z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR digitalizují archiv prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celkem je potřeba převést do digitální podoby přes 500 metrů...

25. října 2025  15:56

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jižní Korea uvede do služby „monstrum“. Nová raketa dokáže zničit Kimovy bunkry

Jižní Korea se chystá nasadit svou dosud nejsilnější balistickou raketu Hjonmu-5. Nová konvenční zbraň, která dostala přezdívku „monstrum“, by měla vstoupit do služby do konce roku. Je součástí snahy...

25. října 2025  15:28

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

25. října 2025  11:57,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.