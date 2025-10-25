Nedůvěře navzdory. Evropa posiluje spolupráci tajných služeb, i kvůli Trumpovi

Když bývalý finský prezident Sauli Niinistö loni přišel s návrhem prohloubení spolupráce mezi evropskými zpravodajskými agenturami, český premiér Petr Fiala vyjádřil pochybnosti. „Podporuji prohlubování vzájemné spolupráce mezi zpravodajskými službami, ale nepovažuji za realistické vybudovat skutečně funkční společnou službu,“ řekl Fiala.
I BIS vyjadřovala skepsi. „Podobné návrhy se v minulosti objevily již několikrát, ale nikdy nezískaly podporu,“ uvedl její mluvčí Ladislav Šticha.
Niinistö a jeho idea soustředit evropské zpravodajské služby do struktury podobné americké CIA a koordinované z Bruselu byla reakcí na hrozbu stále častějších ruských sabotážních a špionážních akcí v Evropě. A nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci učinil téma ještě naléhavějším.
Portál Politico s odvoláním na své zdroje z evropských zpravodajských agentur uvádí, že evropské tajné služby začaly podnikat společné zpravodajské operace a sdílet své informace. Podle jednoho západního činitele si Trump zaslouží „Nobelovu cenu míru za sjednocení (zpravodajských) služeb v Evropě“.
Impulsem bylo březnové náhlé rozhodnutí USA pozastavit sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Evropany tento krok velmi vyděsil a začali se ptát, nakolik se mohou stále spoléhat na USA s jejich robustním špionážním aparátem, který v mnoha případech poskytl evropským zemím klíčové informace. Bylo to právě americké upozornění, díky němuž přišli Němci na ruský plán zavraždit generálního ředitele německého zbrojního koncernu Rheinmetall.
Podle listu The Washington Post evropské státy došly k závěru, že USA je mohou podobně jako Ukrajinu hodit přes palubu, pokud se Trumpovi znelíbí. Na USA se hodlají méně spoléhat i z více praktického hlediska. Mají obavy, že Trumpovy čistky ve státní sféře mohou negativně ovlivnit kvalitu amerických výzvědných služeb.
Některé evropské špionážní agentury dokonce přistupují k neobvyklým přehodnocením dosavadních postupů. Deník De Volkskrant uváděl vyjádření nizozemských civilních a vojenských služeb, že přestaly sdílet určité informace se svými americkými protějšky z důvodu politických zásahů a obav o lidská práva.
Nizozemsko se naproti tomu snaží posílit špionážní spolupráci s dalšími evropskými zeměmi, ať je to Spojené království, Polsko, Francie, Německo či severské země. „Výrazně se to rozšířilo,“ pochvaluje si šéf nizozemské civilní zpravodajské služby AIVD Erik Akerboom, podle něhož spolu tajné služby sdílí i syrová data.
Nedůvěra mezi státy
Politico nicméně cituje jednoho evropského zpravodajského činitele, podle něhož je sice kooperace mezi zeměmi EU nejlepší v historii, ale tajné služby stále pracují především pro své vlády. A ne všechny chtějí odhalovat získané citlivé údaje těm státům EU, kterým příliš nedůvěřují.
Francie, jež má jednu z nejlepších zpravodajských služeb na kontinentě, například podezírala Bulharsko, že v něm působí ruští agenti. Momentálně se nedůvěra vznáší zvláště kolem Maďarska, které zastává nejvíce proruské postoje a údajně se snažilo prostřednictvím svých diplomatů o špionáž přímo v Bruselu.
S EU se nicméně národní špionážní agentury snaží spolupracovat. Mají své zástupce v Bruselu. Své lidi posílají na stáže do Zpravodajského a situačního centra Evropské unie (INTCEN), které se nejvíce blíží vlastní zpravodajské službě EU.