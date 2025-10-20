Rusko pomáhá gangům posílat migranty, aby rozložilo EU, důkazy jsou, říkají Bulhaři

  18:00
Bulharsko má důkazy o tom, že ruské zpravodajské služby mají přímé napojení na kriminální skupiny, které zprostředkovávají nelegální migraci do Evropské unie. Uvedl to bulharský ministr vnitra Daniel Mitov, podle něhož se na tom zřejmě nevědomky podílejí i levicově orientované neziskové organizace.
Bulharská pohraniční stráž na bulharsko-řecké hranici (30. června 2025)

Bulharská pohraniční stráž na bulharsko-řecké hranici (30. června 2025) | foto: Profimedia.cz

„Nelegální migrace je nástrojem nepřátelských režimů k destabilizaci Evropské unie a Spojeného království,“ řekl Mitov podle portálu The Times. „Jejich cílem je destabilizovat systémy sociálního zabezpečení. Navíc nám samozřejmě pašováním radikalizovaných osob způsobují bezpečnostní problémy.“

Ruské zpravodajské služby podle ministra pomáhají pašerákům najít slabá místa vnější hranice EU a radí migrantům, jakým způsobem využít britské a evropské azylové systémy. Bulharsko bude situaci řešit s dalšími evropskými partnery na summitu v Londýně ohledně užší spolupráce v boji proti nelegálnímu migraci přes západní Balkán.

Mitov řekl, že Rusům a kriminálníkům, zřejmě ne cíleně, pomáhají i některé neziskové skupiny. Přímo jmenoval humanitární organizace No Name Kitchen a Mission Wings. Obě obvinění odmítly.

Srbové útoky na mešity a synagogy rozeštvávali Evropu. Sloužili cizí zemi

„Jsou to neomarxistické skupiny, které se snaží ospravedlnit své činy filozofickými nebo ideologickými konstrukty. V zásadě jde o to, že bychom měli přivést všechny chudé lidi ze světa a nechat je usadit se zde, s absolutní svobodou pohybu, neexistencí hranic a tak dále a tak dále,“ řekl Mito.

„Bohužel tedy čelíme problémům s takovými nevládními organizacemi, které se možná nevědomky podílejí na činnosti nepřátelských států a zločineckých sítí, které nelegálně převádějí lidi na území EU a Spojeného království,“ dodal.

Britská ministryně Yvette Cooperová uvedla, že Británie Bulharsku pomůže zvládat situaci. Poskytne mu specializované vybavení, zpravodajské informace i výcvik pohraniční stráže. „Je zřejmé, že nelegální migrace do Evropy a dále není poháněna pouze organizovanými zločineckými sítěmi, které se snaží dosáhnout zisku, ale také nepřátelskými státními aktéry, kteří se snaží destabilizovat Evropu,“ řekla s tím, že jde o vážnou hrozbu vyžadující mezinárodní spolupráci.

Reagovali jsme včas, brání se Bulhaři, že nechali umrznout nezletilé migranty

Bulharsko v lednu plně vstoupilo do schengenského prostoru. Podle Mita se tím stalo „bránou do Evropy“. Bulharské úřady evidují řadu případů, kdy pašeráci se pokoušeli dostat své migrantské klienty do EU z Turecka. V červnu Europol oznámil zatčení 18 osob za převádění převážně syrských migrantů z Turecka do západní Evropy.

