EU zmrazila ruská aktiva na neurčito. Už je neváže na sankce, které musí obnovovat

Autor: ,
Sledujeme online   21:00aktualizováno  22:03
Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito. Členské státy EU o tom rozhodly písemným hlasováním, nově už nebude nutné opatření každých šest měsíců prodlužovat. Česko krok podpořilo, proti byly Maďarsko a Slovensko. Unie blokuje zhruba 210 miliard eur, převážně v Belgii.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým premiérem Bartem De Weverem. (6. března 2025) | foto: AP

Belgický premiér Bart De Wever na summitu EU (23. října 2025)
Friedrich Merz (7. listopadu 2025)
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...
10 fotografií

Maďarský premiér Viktor Orbán ale předem uvedl, že Budapešť protestuje proti dlouhodobému zmrazení ruských aktiv a že jeho schválení pouze kvalifikovanou většinou je protiprávní. Unie blokuje kolem 210 miliard eur (5,1 bilionu Kč) ruských aktiv. Většina těchto finančních prostředků je zadržována v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear v Belgii, další jsou ale i v belgických bankách a rovněž v bankách ve Francii.

Cílem nynějšího kroku je zablokování ruských aktiv, které nebude závislé na hlasování každého půl roku. Dosud bylo zmrazení aktiv vázáno na sankce EU vůči Rusku, které se musí jednomyslně prodlužovat každých šest měsíců.

Existovalo proto riziko, že neschválení prodloužení sankcí by znamenalo, že budou muset být uvolněna i aktiva a vrácena Rusku. Toho se obávala zejména Belgie, kde se většina zmrazených ruských aktiv nachází a která se kvůli možným krokům Moskvy zdráhala využít tyto prostředky ve prospěch Ukrajiny čelící ruské invazi.

„Make Europe Great Again“. Trump chce přesvědčit čtyři země, aby odešly z EU

Nynější rozhodnutí unijních států znamená, že aktiva zůstanou zmrazená do odvolání, zatímco sankce, které EU uvalila na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu v únoru 2022, se budou muset dál prodlužovat.

Rozhodnutí je prvním krokem na cestě k použití zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny. Summit EU, který má řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny v letech 2026 a 2027, začne příští čtvrtek. Česko by měl zastupovat nově jmenovaný premiér Andrej Babiš. Summit bude mít na výběr ze dvou možností navržených Evropskou komisí. První je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná právě zmrazenými ruskými aktivy.

Kromě Maďarska s reparační půjčkou nesouhlasí také Slovensko. Slovenský premiér Robert Fico v dopise předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi napsal, že na summitu nepodpoří „žádné řešení finančních potřeb Ukrajiny, které by zahrnovalo krytí vojenských výdajů Ukrajiny na následující roky“.

Že by Česko ručilo Ukrajině 90 miliardami Kč? To si neumím představit, řekl Babiš

O nynějším kroku se rozhodovalo kvalifikovanou většinou a nikoli jednomyslně vzhledem k tomu, že se Evropská komise opřela o článek 122 Smlouvy o EU, který umožňuje Radě EU takto rozhodovat „v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených pro ekonomickou situaci“.

Zatímco Maďarsko a Slovensko byly při dnešním hlasování proti, další čtyři země hlasovaly sice pro, nicméně přidaly prohlášení, že toto rozhodnutí nepředjímá další kroky ohledně zmrazených ruských aktiv. „Při zachování ducha spolupráce Belgie, Bulharsko, Itálie a Malta hlasovaly v současné písemné proceduře pro, ale upřesnily, že toto hlasování za žádný okolností nepředjímá rozhodnutí o možném využití ruských imobilizovaných aktiv, které musí být přijato na úrovni unijních lídrů,“ stojí v prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters.

„Při zachování ducha spolupráce Belgie, Bulharsko, Itálie a Malta hlasovaly v současné písemné proceduře pro, ale upřesnily, že toto hlasování za žádný okolností nepředjímá rozhodnutí o možném využití ruských imobilizovaných aktiv, které musí být přijato na úrovni unijních lídrů,“ stojí v prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters.

Podle českého ministra financí Zbyňka Stanjury, který se účastnil jednání v belgické metropoli, odcházející vláda Petra Fialy dnešní rozhodnutí vždy podporovala, v pondělí se ale vláda v Česku mění a nemůže proto na toto téma vydávat „silná prohlášení“. „Naše vláda i já jsme samozřejmě pro. Myslím, že je to správný přístup, že agresor nemá mít přístup ke svým zdrojům,“ řekl Stanjura českým v Bruselu.

Belgie žádá záruky

Unijní prezidenti a premiéři kvůli výhradám některých zemí na konci října na summitu EU odložili své rozhodnutí o použití zmrazených ruských aktiv až do prosince. Největší výhrady měla Belgie, která se obávala možných právních rizik a toho, že by se mohla dostat do problémů, pokud by Rusko žádalo odškodnění.

Od ostatních zemí chce proto belgický premiér Bart De Wever záruky, že „pokud bude peníze nutné vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát“. Velikost podílu by se přitom rozpočetla podle hrubého národního důchodu (GNI) jednotlivých zemí. V případě celkové částky 210 miliard eur by to pro Česko znamenalo přibližně 89 miliardy Kč.

„Tak to si úplně neumím představit,“ odpověděl designovaný premiér Andrej Babiš ve čtvrtek na dotaz, zda si dokáže představit, že by podobné záruky příští týden na summitu EU za Česko poskytl. Dodal ale, že nezná detaily.

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

„Belgie stojí o záruky a některé klíčové země se již vyjadřují, že jsou záruky připravené poskytnout,“ uvedl v pátek Stanjura. „Myslím, že je to rozumný požadavek. Protože jde o rozhodnutí společné, tak i rizika by měla být společná. Uvidíme, jak se k tomu postaví nová česká vláda,“ dodal s tím, že pokud by šlo o Fialův kabinet, ten by se k zárukám připojil.

Na summitu příští týden se budou unijní prezidenti a premiéři rozhodovat mezi dvěma navrhovanými možnostmi financování Ukrajiny. První možností podle komise je, že by EU získala kapitál na kapitálových trzích a jako záruku použila rozpočet EU. Toto řešení ale vyžaduje jednomyslné schválení státy EU.

Chceme jednotu EU do summitu, řekla Leyenová po jednání o ruských penězích

Pro druhé řešení, reparační půjčku pro Kyjev, by stačilo jen schválení kvalifikovanou většinou. Princip přitom spočívá v tom, že na počátku ruské války na Ukrajině držel depozitář cenných papírů Euroclear dluhopisy ruské centrální banky. Jakmile tyto dluhopisy dosáhly splatnosti, výsledná hotovost uvázla v Euroclearu kvůli sankcím EU.

Euroclear nyní tuto hotovost investuje do Evropské centrální banky, nově by ji ale investoval do dluhopisů EU. Unie by pak tyto prostředky použila k poskytnutí reparační půjčky, kterou by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska. Půjčka by přitom směřovala jak na vojenské, tak na rozpočtové potřeby Ukrajiny a podléhala by přísné kontrole. Kyjev podle expertů tyto peníze nutně potřebuje nejpozději v dubnu.

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito. Už je neváže na sankce, které musí obnovovat

Sledujeme online
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito. Členské státy EU o tom rozhodly písemným hlasováním, nově už nebude nutné opatření každých šest měsíců prodlužovat. Česko krok podpořilo,...

12. prosince 2025,  aktualizováno  22:03

Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)

Král Karel III. v pátek oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům. Sedmasedmdesátiletý...

12. prosince 2025  21:39

Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024)

Česko představilo prvního celorepublikového průvodce Michelin. Do výběru zařadil 83 podniků, z toho devět dosáhlo na ocenění hvězdou. Na slavnostní vyhlášení dorazil do Mariánských Lázní i Gwendal...

12. prosince 2025

Bezbranný „parazit“. Irsko je ideální místo pro útok na Evropu, kabely neochrání

Premium
Hlídkové plavidlo irského námořnictvo LÉ William Butler Yeats. (5. července...

Irsko představuje slabé místo evropské obrany. Má prakticky neexistující metody ochrany klíčových podmořských kabelů a musí se spoléhat na další státy. Situaci silně komplikuje i jeho přísná...

12. prosince 2025

Bombové hrozby ji nerozházely, Taylor Swift plakala až kvůli ubodaným holčičkám

Taylor Swift se po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v Southportu...

Zákulisní záběry z turné Eras odhalují jednu z nejtěžších chvil kariéry Taylor Swift. Po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu se zpěvačka neubránila slzám. Krátce poté...

12. prosince 2025  19:59

Kamiony přetížené o tuny: v průměru dva denně smrtelně ohrožují lidi v dopravě

Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat...

Inspekce silniční dopravy (INSID) od července do listopadu vytipovala a kontrolně zvážila 495 nákladních aut, z nichž 304 kamionů bylo přetížených. Přetížené kamiony přitom představují velké...

12. prosince 2025  18:40,  aktualizováno  19:43

Zájem o elektromobily klesá. Polovina řidičů znovu míří ke spalovacím motorům

Britská rada pro reklamu (ASA) zakázala značkám BMW a MG používat v reklamách...

Zájem o koupi elektromobilu za poslední rok celosvětově výrazně klesl, naopak vozy se spalovacími motory si znovu získávají spotřebitele. Podíl zákazníků, kteří v příštích dvou letech plánují nákup...

12. prosince 2025  19:33

Letošní cíl splněn, oznámil Fiala. Česko dodalo Ukrajině 1,8 milionu kusů munice

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Ukrajina letos dostala prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu kusů velkorážové munice, cíl pro letošek byl tak splněn. Na síti X to v pátek vpodvečer napsal končící premiér Petr Fiala....

12. prosince 2025  19:23,  aktualizováno  19:30

V Oděse po ruských útocích hořela turecká loď. Ankara vyzvala k omezenému příměří

Turecká nákladní loď hoří v oděském přístavu po zásahu ruskými raketami

Při útoku na ukrajinský přístav Čornomorsk byla zasažena turecká loď, uvedlo v pátek turecké rejdařství. Přístav je vzdálen asi 20 kilometrů od Oděsy, která se i s přilehlou oblastí stala terčem...

12. prosince 2025  16:53,  aktualizováno  19:21

Epstein po boku Trumpa, Clintona nebo Gatese. Demokraté zveřejnili nové snímky

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled v pátek zveřejnili dalších 19 snímků ze sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na fotografiích se Epstein objevuje...

12. prosince 2025  19:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese

Ilustrační snímek.

Je to sice zpráva hodná svým významem pátečního večera, ale zároveň potvrzuje, že světu vládnou čím dál častěji bizarní události. Celosvětový gigant Google se rozhodl zareagovat na populární, byť...

12. prosince 2025  18:45

Síť prodejen s levným textilem NKD přebírá nový majitel z Jižní Afriky

Prodejna NKD v německém Neunkirchenu (2. října 2025)

Bavorská síť obchodů s levnou módou NKD mění majitele. Za půl miliardy eur ji přebírá jihoafrická společnost Mr Price. NKD provozuje 2 200 prodejen s celkem desítkou tisíc zaměstnanců v Německu,...

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.