Unie odložila na prosinec rozhodnutí o využití ruských aktiv na pomoc Ukrajině

Unijní prezidenti a premiéři odložili do prosince rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině. Vyplývá to ze závěrů dnešního summitu EU v Bruselu.
V souvislosti s takzvanou reparační půjčkou Kyjevu měla největší výhrady Belgie, která se obávala možných právních rizik. Většina zmrazených ruských aktiv se totiž nachází právě v Belgii, protože tam má své sídlo depozitář cenných papírů Euroclear.

Během jednání podle všeho nedošlo k žádnému průlomu a finální text závěrů pouze žádá, aby Evropská komise předložila možné návrhy finanční podpory Ukrajině, bez konkrétní zmínky, že by mělo jít o návrhy týkající se možného postupného využití hotovostních zůstatků spojených se zmrazenými ruskými aktivy. Tématu by se měl opět věnovat prosincový summit EU.

Přijde bolestivá odpověď, varuje Moskva Evropu před zabavením ruských aktiv

„Evropská rada se zavazuje řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 až 2027, mimo jiné i potřeby jejího vojenského a obranného úsilí. Evropská rada proto vyzývá komisi, aby co nejdříve předložila možnosti finanční podpory na základě posouzení finančních potřeb Ukrajiny, a vyzývá komisi a Radu EU, aby v práci pokračovaly, aby se Evropská rada k této otázce mohla vrátit na svém příštím zasedání,“ stojí v závěrech jednání.

„V souladu s právem EU by ruský majetek měl zůstat imobilizován, dokud Rusko neukončí svou agresivní válku proti Ukrajině a nenahradí jí škody způsobené válkou,“ dodává text.

„Politická vůle je jasná a proces bude pokračovat,“ komentoval výsledek jednání nejmenovaný unijní úředník. Zda bude možné dosáhnout dohody v prosinci, zůstává ovšem nejasné.

Unijní prezidenti a premiéři odložili do prosince rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině. Vyplývá to ze závěrů dnešního summitu EU v Bruselu.

