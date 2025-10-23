Unie odložila na prosinec rozhodnutí o využití ruských aktiv na pomoc Ukrajině

V souvislosti s takzvanou reparační půjčkou Kyjevu měla největší výhrady Belgie, která se obávala možných právních rizik. Většina zmrazených ruských aktiv se totiž nachází právě v Belgii, protože tam má své sídlo depozitář cenných papírů Euroclear.
Během jednání podle všeho nedošlo k žádnému průlomu a finální text závěrů pouze žádá, aby Evropská komise předložila možné návrhy finanční podpory Ukrajině, bez konkrétní zmínky, že by mělo jít o návrhy týkající se možného postupného využití hotovostních zůstatků spojených se zmrazenými ruskými aktivy. Tématu by se měl opět věnovat prosincový summit EU.
|
Přijde bolestivá odpověď, varuje Moskva Evropu před zabavením ruských aktiv
„Evropská rada se zavazuje řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 až 2027, mimo jiné i potřeby jejího vojenského a obranného úsilí. Evropská rada proto vyzývá komisi, aby co nejdříve předložila možnosti finanční podpory na základě posouzení finančních potřeb Ukrajiny, a vyzývá komisi a Radu EU, aby v práci pokračovaly, aby se Evropská rada k této otázce mohla vrátit na svém příštím zasedání,“ stojí v závěrech jednání.
„V souladu s právem EU by ruský majetek měl zůstat imobilizován, dokud Rusko neukončí svou agresivní válku proti Ukrajině a nenahradí jí škody způsobené válkou,“ dodává text.
„Politická vůle je jasná a proces bude pokračovat,“ komentoval výsledek jednání nejmenovaný unijní úředník. Zda bude možné dosáhnout dohody v prosinci, zůstává ovšem nejasné.