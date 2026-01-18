V Bruselu mimořádně jednají o Grónsku. Rutte probíral možnosti s Trumpem

V Bruselu se v sobotu uskutečnilo narychlo svolané jednání velvyslanců členských států Evropské unie. Mimořádná schůzka reaguje na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánovaném zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím v souvislosti se snahou Spojených států získat Grónsko. Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že o Grónsku s prezidentem USA telefonicky hovořil a těší se na osobní setkání s Trumpem ve švýcarském Davosu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025) | foto: Reuters

Schůzka se podle kyperského předsednictví koná v omezeném formátu, což znamená, že jsou na ní pouze velvyslanci plus jeden další člověk a diplomaté u sebe nemají mobilní telefony. Cílem schůzky je podle diplomatických zdrojů výměna informací a koordinace dalších kroků.

Americká cla? Macron navrhuje vytáhnout dosud nepoužitou ekonomickou odvetu

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska.

Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko.

EU je v krizi, notovali si Fico a Trump. Řešili spolu i Ukrajinu či jadernou energetiku

Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Francouzský prezident Emmanuel Macron hrozbu ihned označil za nepřijatelnou. „Cla by podkopala transatlantické vztahy a mohla by vyvolat nebezpečnou spirálu, reagovala na Trumpova slova ve společném prohlášení s předsedou Evropské rady Antóniem Costou šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Evropa zůstane jednotná, koordinovaná a odhodlána chránit svou suverenitu,“ dodali oba vysoce postavení unijní činitelé.

Z osmi zemí, na které Trump uvalil nová cla kvůli Grónsku, je jich šest členem Evropské unie. Ta z hlediska obchodu funguje jako jednotná ekonomická zóna. Není tak zatím zcela jasné, zda tato případná americká cla budou mít dopad na celý blok.

A dost! Je čas zasadit Trumpovi úder. V Evropě už se mluví o nemyslitelném

EU v létě uzavřela se Spojenými státy obchodní dohodu, na jejímž základě Washington uvalil na většinu produktů z EU 15procentní dovozní clo. EU se pak zavázala odstranit cla na průmyslové zboží z USA.

