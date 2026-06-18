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Sankce proti Rusku se prodlouží na rok. Dosud se prodlužovaly jen o šest měsíců

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  23:18aktualizováno  23:47
Unijní lídři se ve čtvrtek na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Informovala o tom mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců, pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé sedmadvacítky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřeny na celé části ruské ekonomiky. Sankce, které jsou v jednotlivých balíčcích, měly platit do 31. července. Nynější prodloužení je politickým rozhodnutím, formálně ho bude muset ještě schválit Rada EU, která zastupuje členské státy.

Sektorové sankce se týkají ruského finančního sektoru, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů.

Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše

Dosud Evropská unie schválila 20 balíků těchto sankcí, 21. balík navrhla Evropská komise nedávno a státy doufají, že se ho podaří odsouhlasit ještě před letní pauzou do konce července.

Prodlužování těchto postihů dosud probíhalo každých šest měsíců a v minulosti se často proti tomuto kroku stavěly zejména Slovensko či Maďarsko.

Budapešť rovněž odmítala prodloužení sankcí o delší dobu, tedy o 12 měsíců, jak navrhovaly ostatní státy. Situace se nyní změnila s novým premiérem Péterem Magyarem.

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