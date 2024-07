„Když to dělá Rusko, musíme taky.“ Polsko žádá EU, aby se zapojila do voleb v USA

Evropská unie by měla před prezidentskými volbami ve Spojených státech zahájit kampaň, která Američanům připomene význam vzájemných vazeb. Podle agentury Reuters to požaduje Polsko v dokumentu, který předloží na zasedání ministrů zahraničí EU v pondělí. Varšava poukazuje na to, že se volby v USA snaží ovlivnit Rusko šířením dezinformací, které mohou uškodit vztahům mezi USA, Evropskou unií a Ukrajinou.