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Státy EU podpořily 21. balík ruských sankcí. Řecko si vyjednalo výjimku

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  10:26
Ilustrační foto

Ilustrační foto | foto: Reuters

Zástupci států Evropské unie ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Potvrdil to unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením přepravy ruského zkapalněného plynu (LNG).

Atény dříve namítaly, že by opatření měla citelný dopad na řeckou lodní dopravu. Země si nakonec vyjednala určité ústupky. Ve čtvrtek odpoledne bude zahájena takzvaná písemná procedura, kterou bude sankční balík finálně schválen.

Jednání o dosud posledním sankčním balíčku byla podle unijních diplomatů náročná, ale nakonec se po několika odkladech podařilo dosáhnout dohody. Balík zavádí rozsáhlá omezení, jejichž cílem je omezit fungování ruské válečné ekonomiky.

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Bylo dosaženo dohody o prodloužení platnosti stávající výše cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Toto opatření připraví Rusko o významnou část příjmů z prodeje ropy v době velkých cenových výkyvů na energetických trzích, uvedl nejmenovaný unijní diplomat.

Balík rovněž obsahuje nejvyšší počet nově zařazených osob a subjektů na sankční seznam ze všech sankcí za poslední čtyři roky. Zahrnuje rozsáhlá omezení a zákaz některých transakcí, což cílí na ruský finanční sektor, i nová opatření týkající se kryptoměn. Dohodnuto bylo také zařazení dalších plavidel ruské stínové flotily a osob či subjektů, které napomáhají obcházení sankcí, na sankční seznam.

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Problematických oblastí v balíčku bylo původně několik, například Bulharsko mělo výhrady proti zařazení moskevského patriarchy Kirilla, který podporuje ruskou válku na Ukrajině, na sankční seznam. Vše se ale podařilo vyřešit a zbyl jen problematický postoj Řecka, které varovalo, že navrhovaný zákaz přepravy ruského LNG by měl ničivé dopady na jeho lodní dopravu.

V Evropské unii začne od 1. ledna 2027 platit zákaz dovozu ruského LNG a rovněž společnosti z EU budou mít zakázáno poskytovat služby ruským LNG terminálům. Řecko je přitom jednou z největších námořních velmocí na světě.

Řečtí rejdaři vlastní přibližně pětinu světové obchodní flotily a jsou mimořádně silní právě v přepravě tankery, včetně tankerů na LNG.

Existují přitom obavy, že zákaz přepravy ruského LNG loděmi z EU bude znamenat, že řecké lodě zaprvé přijdou o lukrativní zakázky, a také, že si Rusko najde tankery z jiných zemí (například ze Spojených arabských emirátů, Číny či Indie), takže bude plyn vyvážet dál, zatímco ekonomickou ztrátu ponesou především řecké rejdařské společnosti.

Unijní diplomaté po čtvrtením jednání v Bruselu informovali, že se podařilo s Aténami vyjednat kompromis. Konkrétně byla dojednána omezená výjimka týkající se převozu LNG do třetích zemí (a souvisejících nákupů) u smluv uzavřených před 24. únorem 2022. Rada EU přitom bude tuto výjimku každý rok přezkoumávat.

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