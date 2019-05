Zastavíme stárnutí, slibuje německá strana kandidující v eurovolbách

Monotematická strana žádá, aby EU vyčlenila ročně dodatečných 30 miliard eur (přes 771 miliard Kč), které by putovaly k vědcům vyvíjejícím léky proti chorobám spojeným se stářím. Zejména rakovině, Alzheimerově nemoci, srdečnímu infarktu, mrtvici a cukrovce typu 2.

Peníze navíc by posloužily k založení Evropského institutu pro výzkum stárnutí, který by se zaměřil na buňky.

„Je to o myšlence studovat procesy stárnutí buněk lidského těla a tak zjistit, jak bojovat proti jejich poškození. Což neznamená nic jiného než zastavení procesů stárnutí každé jednotlivé buňky, a tedy celého těla,“ napsal deník Die Welt.

Zakladatelem a předsedou strany je 40letý biochemik Felix Werth. Ten zdůraznil, že volá po podpoře základního výzkumu, nikoli farmaceutického průmyslu.

„Základní vědecké možnosti pro to tu (již) dnes jsou,“ řekl o šancích zpomalit stárnutí. „Pokud se to podaří, pak bychom mohli ještě v 90 letech vypadat a být stejně zdraví, jako jsme v 50 letech. Je prostě nepochopitelné, proč si tuto příležitost, kterou nám věda nabízí, necháváme dosud do velké míry uniknout a děláme tak malý výzkum kmenových buněk,“ dodal.

Podle Die Welt to zní jako utopie, o které člověk neví, zda v ní doufat nebo se jí bát.

Podnikatel v pozadí

Werthova strana má 258 členů v 11 z 16 spolkových zemí. Vznikla před čtyřmi lety po schůzkách, které v Berlíně pořádal Michael Greve. Tento úspěšný zakladatel firmy web.de stojí v čele nadace Forever Healthy Foundation (Nadace pro věčné zdraví), která investuje do biotechnologických start-upů.

Nadace označuje za svůj cíl překonání stárnutí. Podporuje proto výzkum „omlazovacích terapií“.

Greve zasedá ve vědeckém poradním orgánu strany, o své roli v ní ale s listem mluvit nechtěl. Také Werth odmítl sdělit, je-li Greve členem strany nebo zda jí finančně přispěl.

Die Welt upozornil na rozdíly v rétorice a akcentech Wertha a Greveho. Zatímco straně jde zdá se především o boj proti nemocem, nadace jejího vlivného podporovatele působí dojmem, že ji zajímá spíše mládí a krása.

Vítězství nad rakovinou slibuje i ministr Merkelové

Werthova strana do europarlamentu nejspíš nepronikne. Když se v roce 2017 pokoušela dostat do německého zákonodárného sboru, získala jen 0,1 procent hlasů.

Účastí v eurovolbách může ale opět zviditelnit svoje téma. Má totiž právo objevit se čtyřikrát v německých veřejnoprávních televizích, které každému kandidujícímu subjektu vyhradí stejný prostor pro reklamní spoty.

Jeden z volebních plakátů své strany zavěsil Werth na pouliční lampu na Checkpoint Charlie, bývalém hraničním přechodu mezi východním a západním Berlínem. Toto místo navštěvují lidé z celého Německa i zahraniční turisté.

Werth se musel natáhnout vysoko, protože na lampě již byly v úrovni očí plakáty vládní středopravicové Křesťansko-demokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Její spolustraník a ministr zdravotnictví Jens Spahn tvrdí, že rakovinu lze porazit do 20 let.

O novém složení europarlamentu je v celé EU oprávněno rozhodnout 373,5 milionu voličů. Hlasování se v jednotlivých členských zemích uskuteční od 23. do 26. května. V Česku se bude konat v pátek 24. a v sobotu 25. května.