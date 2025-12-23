Merz se přepočítal, Macron ho vyšachoval. Motor Evropy se zadrhává, tvrdí analytik

Využití zmrazených ruských aktiv v hodnotě přibližně 210 miliard eur se ukázalo jako dělící bod. Pro kancléře Friedricha Merze nešlo při jednání o jejich použití jen o účetní operaci, ale o test asertivní doktríny. Německý lídr přijel do Bruselu povzbuzený čerstvým mírovým jednáním s Washingtonem v Berlíně. To se mělo původně konat právě v Paříži, ale na poslední chvíli je přesunuli, což ve Francii nepřijali dobře.
Macron nenechal nic náhodě a tiše připravoval plán půjčky na finančních trzích ještě před začátkem summitu.