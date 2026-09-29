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Data mluví jasně, nelegální migraci zvládáme, tvrdí eurokomisař Brunner

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  13:43
Záběry migrantů překračujících hranici z Maroka do španělské exklávy Ceuta zastínily jinak příznivé statistiky týkající se nelegální migrace do EU, uvedl v úterý eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Počet nelegálních překročení hranic se podle něj za poslední dva roky snížil o více než 55 procent, stejně tak klesá i počet žádostí o azyl.

Evropa má v současnosti nad nelegální migrací větší kontrolu než za posledních deset let, dodal eurokomisař na tiskové konferenci v Bruselu. Do španělské exklávy Ceuta předposlední červencový den ilegálně vniklo z Maroka přes 72 000 lidí. Většina z nich se vrátila během prvních dnů, Španělsko ale odhaduje, že asi 12 000 jich stále v Ceutě zůstává včetně zhruba dvou tisícovek nezletilých.

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Brunner už minulý týden uvedl, že ačkoli nastal prudký pokles počtu nelegálních příchodů migrantů do Evropy, záběry z Ceuty přesto posílily podporu krajně pravicových stran.

„Například když se podíváme na Rakousko, vidíme, že nyní vrací více lidí, než kolik přijímá žádostí o azyl. Nebo Německo, tam počet žádostí o azyl klesl o 80 procent ve srovnání se stejným obdobím před dvěma lety,“ uvedl rakouský eurokomisař. Jde podle něj o skutečný posun, který ukazuje, že reformy EU fungují.

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Pro další zlepšení bezpečnosti a odolnosti vnějších hranic EU Evropská komise navrhla pětibodový plán. Ten by měl reagovat právě i na náhlé a rozsáhlé nelegální příchody migrantů. První klíčovou oblastí je podle EK posílení spolupráce s partnerskými zeměmi s cílem předcházet nelegální migraci, druhou pak posílení vnějších hranic EU.

„Žádný azyl, žádné jídlo,“ protestovali migranti v Ceutě. (17. srpna 2026)
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis (vpravo) hovoří s Magnusem Brunnerem (vlevo), evropským komisařem pro vnitřní věci a migraci, během jejich setkání v Aténách. (1. července 2025)
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis (vlevo) vítá evropského komisaře pro vnitřní věci a migraci Magnuse Brunnera (vpravo) během jejich setkání v Aténách. (1. července 2025)
Policie v Ceutě přemisťuje migranty z pláže Benítez (18. září 2026)
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Komise chce mimo jiné vytvořit nový krizový rámec, který by v přesně vymezených mimořádných situacích umožnil dočasnou flexibilitu některých standardních migračních a azylových postupů. Jeho konkrétní podoba se teprve připravuje. Na dotaz, zda by součástí tohoto rámce mohlo být pozastavení práva na azyl v případě podobného útoku jako byl ten v Ceutě, Brunner neodpověděl. Řekl pouze, že o tom nyní probíhá diskuse a že se k tématu vrátí ve čtvrtek na jednání ministrů vnitra v Lucemburku a rovněž na říjnové Evropské radě.

Záběry z Ceuty přiživují podporu krajní pravice v Evropě, uvedl eurokomisař

Unijní exekutiva rovněž připravuje rozsáhlé posílení mandátu evropské agentury pro ochranu hranic Frontex. Podle Brunnera by nově mohla provádět například monitorování sociálních sítí. „Frontex musí být flexibilnější a rychlejší. V určitém časovém rámci, například do 24 hodin, musí být schopen být tam, kde nastane krize,“ naznačil eurokomisař budoucí plány ohledně unijní agentury. Zdůraznil ale, že Frontex nebude moci zasahovat jednostranně, členský stát musí o pomoc požádat a musí s ní souhlasit.

Čtvrtou klíčovou oblastí, na kterou se chce EU zaměřit, je rozbíjení sítí převaděčů migrantů a obchodníků s lidmi a poslední pátou pak posílení navracení těch, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně.

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